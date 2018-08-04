8月4日三報頭版要聞

2018年08月04日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

民進黨立委蔡易餘在臉書貼文，怒嗆「我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！！」引發軒然大波。立委林麗蟬痛批，如此公然發表歧視陸配言論、企圖挑撥族群議題之行為，要給予最嚴厲譴責，蔡易餘應收回不當言論、向全體國人致歉。

蔡英文總統3日到宜蘭縣輔選，大力吹捧民進黨政府執政後帶來的經濟成長成果，蔡總統強調，她上任2年來，台灣經濟成長率不斷進步，現在的經濟相當不錯，從去年下半年到今年上半年，連續4季經濟成長率都超過3％，台灣現在的經濟成長率甚至超越南韓，台灣經濟已不是亞洲四小龍之末。

金門與泉州晉江通水儀式明（5）日將在兩地同步舉行，在蔡政府提中央不派官員赴金門的同時，對岸國台辦主任劉結一將親赴泉州參加。據悉，這是陸方看到蔡政府系列對抗性回應後臨時決定，由劉結一親自出馬反擊。

◎工商時報

台股本周受蘋果（Apple）財報優於預期、中美貿易戰升級等外在變數影響，盤勢洗三溫暖，累計周跌0.57％；不過勝一、牧德、聯茂等第2季獲利年增、季增的「雙增股」逆勢抗跌，盤勢不明之際受多方力挺，後市欲小不易。

行政院國家發展委員會日前舉辦下屬國發基金「產業創新轉型基金」諮詢輔導服務團啟動儀式，國發會主委陳美伶公開宣告，「轉型基金」已提撥的1千億元，希望在今年就能「發」完，並在一年內投資完畢。陳主委甚至主動加碼，表示如果業界還有資金需求，國發會還可以透過國家級投資公司、天使投資方案等資金挹注，並強調「金額無上限」。

沉靜數日後，針對美方稍早揚言將2千億美元中國進口商品的關稅上調到25％，中國大陸昨(3)日回擊，表示擬對美國5,207個項目、約600億美元商品加徵25％、20％、10％、5％不等的關稅，再次為全球經濟投下震撼彈。

◎旺報

金門與福建泉州晉江的通水儀式，在爭議聲中仍將於5日在兩地同步舉行，在蔡政府中央不派官員赴金門的同時，國台辦主任劉結一將親赴泉州參加。據了解，這是陸方看到蔡政府一系列對抗性的回應後，才臨時決定由劉親自出馬反擊，雙方在人員往來上也暗自角力，台灣移民署3日否決了金門縣副縣長吳成典赴泉州的申請，大陸也不讓申請到泉州的民進黨籍議員陳滄江赴陸。

陸委會極力淡化金閩通水工程中大陸方面的功勞，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，大陸除了中央之外，地方政府也站在兩岸一家親的角度照顧台灣民眾，「相信台灣民眾心中有桿秤，知道誰才是照顧金門人飲水需求的一方。」

正當蔡政府極力淡化金閩通水的官方色彩，陸方決定由國台辦主任劉結一赴福建參加通水儀式，北京反向操作，凸顯我方小家子氣，兩岸展現不同格局，高下立判。何況通水本是經濟民生議題，我方以此作為反制陸方的籌碼，金門民眾情何以堪？兩岸已進入三黨比拚誰更愛台灣的制度競賽，爭取民心的第一回合，大陸完勝。

(中時電子報)