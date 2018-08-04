針對台灣 陸新型殲-16即將全面形成戰力

2018年08月04日 08:31 中時電子報 楊幼蘭

中國大陸的殲-16據說是針對台灣而設計，如今歷經一連串實戰演訓後，它即將全面形成戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，中國空軍週四晚發佈聲明說：「殲－16戰機的航空兵部隊，日前與裝備殲-10、殲-11B、蘇-30等戰機的部隊展開對抗空戰訓練，向全面形成實戰能力邁出堅實步伐。」

而據新華社報導，解放軍在8月1日「建軍節前夕，殲-16戰機與殲-10戰機在華東某機場開展了一場空戰對抗」。

殲-16是以蘇-30為基礎研製，約在2012到2013年間現身，但直到約1年前，才在解放軍慶祝建軍90周年大閱兵中首次正式亮相。殲-16戰機去年已進入生產階段，目前已裝備中國空軍多支殲擊航空兵部隊。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平說，這次對抗空戰訓練很可能是殲-16被確認形成戰力前的一步。他指出，不僅改良殲-16戰機本身，讓它與整個空戰體系整合，與其他戰機協同作戰，並支援執行任務的戰機，都需要花一些時間。

殲-16是中國根據2000年代初採購的俄製蘇-30戰機所研發，為雙座、長航程的多用途重型戰鬥機。官方說，它既可完成制空作戰任務，也能實施對地、對海打擊，是中國空軍攻防兼備轉型的重要裝備之一。

(中時電子報)