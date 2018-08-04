烏龍？ 疑遭綁架的陸籍女孩 今與父母於紐約現蹤

2018年08月04日 08:51 中時電子報 李靖棠

據美國福斯新聞網（FOX News）報導，昨日讓維吉尼亞州啟動「安珀警報」（AMBER Alert），通知全國有一名未成年的孩童疑似遭綁架失蹤的事件，主人翁是一名來自中國大陸、年僅12歲的女孩馬金晶（Jinjing Ma，音譯），在昨日下午，疑似在華府雷根機場（Reagan National Airport）遭綁架帶走。但今日稍早，聯邦調查局（FBI）已證實，女孩已與父母親平安在一起，並在紐約市皇后區亮相，讓這樁驚魂平安落幕。

雖然女孩平安無恙，但官方並未解釋警報中、提及的那名40歲、身穿黑衣的亞裔女子嫌疑犯究竟是何人，讓整件事的來龍去脈仍處謎團中。也讓外界好奇，究竟是真被綁架、誘拐，或真的只是一次「提前脫離旅行團」的烏龍事件？

We are pleased to share that Jinjing Ma has been found and is safe. Additional details below. Thank you to all the law enforcement officials who worked tirelessly to locate her. pic.twitter.com/84JPZqJ5Ni — Reagan Airport (@Reagan_Airport) 2018年8月3日

#AMBERAlert SAFELY #RECOVERED!



12-year-old JinJing Ma missing from @reagan_airport in Arlington, #Virgina has been found safe!



Thank you for sharing her poster, without your help we wouldn't be able to bring you this fantastic news! pic.twitter.com/hxIfqSvB45 — NCMEC (@MissingKids) 2018年8月3日

聯邦調查局探員向媒體透露，當警報發出後，陸續接獲多通線報、指稱看見馬金晶與一對不知名的夫妻，共同在紐約景點世貿中心（World Trade Center）前觀光，而在多方協助下，才確認女孩真的與父母在一起。但案件雖告一段落，卻仍有許多未確認的疑點，聯邦調查局將會同其他單位繼續探查。

所謂「安珀警報」，是指美加地區在確認發生兒童綁架案件時，向大眾通知的一個警示系統，以1996年在美國德州阿靈頓（Arlington），被綁架並殺害的九歲女童安珀·海格曼（Amber Hagerman）命名，一旦啟動、將使用美國緊急警報系統（EAS）透過各層級電視台向全國發布，並同時透過電郵、手機簡訊等平台讓民眾知道。而且為擔心誤傳或錯誤太多，美加兩國對警報發布管制非常嚴格，也顯示「安珀警報」的重要性。

(中時電子報)