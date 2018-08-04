烏龍？ 疑遭綁架的陸籍女孩 今與父母於紐約現蹤

一名赴美旅遊的12歲、大陸女孩馬金晶（圖右）於華府雷根機場失蹤，疑似遭左側的亞裔婦女綁架。（圖/Virginia State Police）

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中時電子報

據美國福斯新聞網（FOX News）報導，昨日讓維吉尼亞州啟動「安珀警報」（AMBER Alert），通知全國有一名未成年的孩童疑似遭綁架失蹤的事件，主人翁是一名來自中國大陸、年僅12歲的女孩馬金晶（Jinjing Ma，音譯），在昨日下午，疑似在華府雷根機場（Reagan National Airport）遭綁架帶走。但今日稍早，聯邦調查局（FBI）已證實，女孩已與父母親平安在一起，並在紐約市皇后區亮相，讓這樁驚魂平安落幕。

影》華府雷根機場失蹤 12歲大陸女孩疑遭綁架

雖然女孩平安無恙，但官方並未解釋警報中、提及的那名40歲、身穿黑衣的亞裔女子嫌疑犯究竟是何人，讓整件事的來龍去脈仍處謎團中。也讓外界好奇，究竟是真被綁架、誘拐，或真的只是一次「提前脫離旅行團」的烏龍事件？

聯邦調查局探員向媒體透露，當警報發出後，陸續接獲多通線報、指稱看見馬金晶與一對不知名的夫妻，共同在紐約景點世貿中心（World Trade Center）前觀光，而在多方協助下，才確認女孩真的與父母在一起。但案件雖告一段落，卻仍有許多未確認的疑點，聯邦調查局將會同其他單位繼續探查。

所謂「安珀警報」，是指美加地區在確認發生兒童綁架案件時，向大眾通知的一個警示系統，以1996年在美國德州阿靈頓（Arlington），被綁架並殺害的九歲女童安珀·海格曼（Amber Hagerman）命名，一旦啟動、將使用美國緊急警報系統（EAS）透過各層級電視台向全國發布，並同時透過電郵、手機簡訊等平台讓民眾知道。而且為擔心誤傳或錯誤太多，美加兩國對警報發布管制非常嚴格，也顯示「安珀警報」的重要性。

(中時電子報)

文章來源：JinJing Ma, missing 12-year-old Chinese girl, ‘found safe,’ officials say

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