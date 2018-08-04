6歲女裸體被7歲童看見 父母怒告性騷遭求償12萬

男童跟媽媽進女更衣室，看見女童裸體被告。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名年約6歲女童，去年9月與父母到宜蘭煙波大飯店蘇澳四季雙泉館度假，在游泳池女更衣室換衣時，遭一名跟著媽媽進來的7歲男童看見裸體。女童母親認為男童故意窺看，怒告性騷擾並求償12萬元。新北地院認為男童才7歲且有輕微智能障礙，應不懂「性」事，判決男童與父母免賠。可上訴。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館要價不斐，每間房價定價萬元起跳。據蘋果報導，女童母親提告指稱，2017年9月10日，她與丈夫帶著2個年幼女兒前往度假，到飯店頂樓游泳池戲水後，她與2個女兒在女性更衣室換泳衣。此時男童跟著他母親進入，自己年約6歲的大女兒剛好在鏡子前面脫光光。

女童父母之後向男童及母親、父親求償精神慰撫金各5萬、5萬、2萬元，一共12萬元，也對男童提出性騷擾告訴。

審理時，男童父母提出兒子罹患亞斯伯格症的身心障礙證明，主張兒子只會專注自己感興趣的事情上，當時闖入女更衣室是要找母親，沒有窺看女童裸體。

男童母親表示，當時他們帶著兒子去道歉，但對方堅持要兒子親自說道歉，他們還要求兒子下跪向女童道歉，不料對方後來報警，協調時，對方要求賠償1晚住宿費8500元，但最後沒談攏。

法官審理認為，女童母親無法具體證明男童故意偷窺她女兒裸體，且男童當時才7歲，又有輕度智能障礙，應該不知道什麼是「性」，不可能故意偷窺女童裸體，因此判決免賠。可上訴。

(中時電子報)

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