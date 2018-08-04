逢甲商圈蕭條太驚人! 小吃狂掉4成、店租暴跌8成

2018年08月04日 09:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣觀光斷崖式衰退，夜市和旅館首當其衝，龍頭夜市逢甲商圈受影響情形最驚人，光小吃業績就狂跌4成，商圈租金連降8成也乏人問津，閒置店面所在多有。業者透露，從2016年起，電商興起、氣爆大火意外都是商圈買氣不振的主因，但陸客驟減及引發的相關效應，才是它由盛而衰的關鍵。

中評社報導，台中逢甲商圈是逢甲大學周圍的知名大型夜市，全區共有1600攤，擁有138間店面的碧根陽光廣場則是商圈的主要商場。逢甲全盛時期，廣場熱鬧滾滾，走道擺滿花車，從下午到深夜人聲鼎沸，更別說大巴停靠，道路嚴重塞車了。

如今逢甲夜市不復車水馬龍盛況，碧根陽光廣場店面租金暴跌，一樓從9萬砍到2.5萬，二樓從4.5萬降到1萬，仍有許多店舖閒置未營業。平日到晚上6點，整個商城冷冷清清，只有美食廣場才有一些人氣。

該廣場管委會表示，小吃業、民宿業面臨陸客衝擊，沒賺這麼多，自然就不會請這麼多員工，台灣整體觀光產值銳減，觀光業從業人員所得減少，也導致台灣消費力下滑，這是一種惡性循環，也是台灣整體大環境的氛圍，台灣消費力緊縮，卻也導致逢甲商圈整體業績下滑，所以逢甲會這麼蕭條，不是沒有原因的。

逢甲小吃業者透露，光是陸客銳減，現在生意就差到四成以上，其實花蓮、墾丁、高雄等商圈夜市也有買氣不振的蕭條現象。

(中時電子報)