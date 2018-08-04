馬拉桑啤酒節烤大豬 東埔溫泉「熊幸福」嘉年華

2018年08月04日 10:12 中時 廖志晃

遊客在東埔溫泉區日、月雙橋拍照，就有機會獲得獎品。（廖志晃攝）

東埔國小校園闢建「柏林小徑」，還設置布農族石板屋。（廖志晃攝）

8月的第1個周末，玉山下的南投縣信義鄉熱鬧滾滾！信義鄉農會梅子夢工廠園區，舉辦「馬拉桑啤酒節」，暢飲啤酒、烤大豬；東埔溫泉區則是推出「熊幸福」嘉年華會，野餐、音樂會及親子cosplay，還有機會抽中東埔溫泉區各大飯店的住宿券等獎品！

馬拉桑啤酒節在8月4、5日登場，4日晚間馬拉桑之夜，啤酒與烏梅湯皆無限量供應至晚上8點，布農族風味烤大豬限量1頭；配合酒後不開車政策，園區提供30帳位，供參加者搭帳篷過夜休息，需事先報名；並且加碼放映露天電影《海角七號》。8月5日推出探訪酒窖美景、製梅、製酒加工介紹、園區導覽介紹，詳細內可在臉書搜尋「信義鄉梅子夢工廠」粉絲專頁。

東埔溫泉熊幸福嘉年華，於5日上午在東埔吊橋前廣場舉行，現場推出音樂饗宴，布置全家溫馨的野餐場景，就可以參加「玉山腳下野餐大賽」；或是老爸和孩子cosplay，提前慶祝父親節，上傳畫面也可參賽。

8月4日入住東埔溫泉任何一家飯店、參加馬拉桑啤酒節，或是在指定的5個拍照點照相，就可兌換東埔熊幸福地圖紀念野餐墊，分別是信義鄉農會梅子夢工廠、東埔日橋、東埔月橋、東埔吊橋入口牌樓及東埔吊橋。

東埔溫泉區的東埔國小校園內，還有紀念《看見台灣》導演齊柏林的新景點「柏林小徑」，在森林間起伏的山徑上，設置布農族涼亭、石板屋，讓人重溫齊導和馬彼得校長、布農族小朋友，在玉山頂上高唱國歌的感動時刻，同時傳承布農族人的文化，值得探訪！

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(中時 )