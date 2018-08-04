游淑慧：李登輝賤賣黨產蓋帝寶 北檢應立即約談

前總統李登輝。(報系資料照)

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中時電子報
仁愛路帝寶。(報系資料照)

前總統馬英九因黨產案被北檢全力偵辦，台灣最受矚目豪宅「帝寶」所在土地原來也是國民黨產，當年卻在黨主席李登輝核定下，將價值百億以上土地，以90億賤賣給宏泰集團。國民黨台北市議員參選人游淑慧說，北檢應立即約談李登輝！此事已經快要屆滿背信罪追溯期，若北檢刻意等追訴期過了就是「縱放」。

台北地檢署全力偵辦三中案，起訴前總統馬英九涉嫌賤賣黨產，起訴書充滿火氣，描述馬「 機關算盡」。據《TVBS》報導，前總統李登輝也涉賤賣黨產，中廣仁愛路土地當年鑑價超過百億，卻在李登輝核可下以90億左右快速賤賣給宏盛集團蓋帝寶。

當年這份「不合理」合約簽訂過程中，因賣方不樂意雙方僵持不下，一度驚動宏泰集團董事長林堉麟進入會場，親自協調強調這項交易，是經過他「與總統李登輝已談妥，請大家不用多談」。

國民黨台北市議員參選人游淑慧說，前總統馬英九涉所謂三中交易賤賣黨產案，遭到台北地檢署窮追猛打。而對照另一樁土地鑑價上百億、最後僅以90億賤價出售的中廣土地交易案，現在證實整個中廣土地交易案，的確是在時任國民黨主席李登輝親批「可」之下拍板定案。北檢應立即約談李登輝！

她表示，土地賤價出售或許無法論處「特別背信罪」，但若依北檢的標準起碼也是背信罪。背信罪的法律追訴期是20年，現在已經快要屆滿，北檢還不盡速約談李登輝釐清案情！若刻意等追訴期過了，哪就是縱放。

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

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