影》為航母暖身？ 英海軍旗艦阿爾賓號訪問東京

2018年08月04日 09:37 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，繼新任外交大臣杭特（Jeremy Hunt）出訪北京後不久，英國海軍（Royal Navy）也於昨日派出麾下旗艦、阿爾賓號船塢登陸艦（HMS Albion），前往日本東京進行訪問交流。昨日緩緩駛入東京灣（Tokyo Bay）的阿爾賓號，除了整裝休補外、艦上120名官兵也將與日本海上自衛隊（JMSDF）進行聯合軍事演習任務。不過，近期頻頻在亞太秀「肌肉」的英國，未來是否會派出比阿爾賓號更大的伊莉莎白號航空母艦（HMS Queen Elizabeth），似乎更令亞太各國感興趣。

從幕末、明治維新至今，日英兩國一直存在相當密切的關係。如今面臨脫歐（Brexit）挑戰的聯合王國（United Kingdom），除極力拉攏最大市場中國大陸外，長年與日本的友好關係，更是他們不能鬆手的一塊。而日本方面，也希望在美國之外、能有一個有更大空間合作的盟友，也因為這樣，讓日英兩國從2015年開始，每年都有雙邊外交和國防的部長級會議，持續強化兩國的友誼。

強化兩國友誼、英國海軍阿爾賓號昨訪問日本東京。（圖/路透社）

阿爾賓號船塢登陸艦甲板搭載多輛裝甲車和120名陸戰隊官兵。（圖/路透社）

Members of the Royal Navy and Royal Marines from all around the world are enjoying an #AllDayBreakfast on #ArmedForcesDay. You may be thinking of bed now but the chefs on @HMS_Albion are preparing breakfast as the ship protects the UK interests in the Far East. pic.twitter.com/ZDrS6LBSA9 — Royal Navy (@RoyalNavy) 2018年6月29日

由英國航太造船廠（BAE Systems Marine）打造、2003年編制服役的阿爾賓號船塢登陸艦，母港位於普利茅斯（Plymouth），是兩艘阿爾賓級的一號艦。其名「阿爾賓」、其實就是大不列顛的古名，她的贊助人是安妮公主（Princess Anne）。阿爾賓號排水量近2萬噸、船身有176公尺長，最快時速可達33公里、最大巡航距離為13,000公里。除船員外、可搭載400多名陸戰隊官兵，並可運載裝甲車、契努克直升機（Boeing CH-47 Chinook）等重裝備。

Lead by the NSATT, 4 groups from @hms_albion took on Mt Fuji and overcame the cold, wet and rain to reach the summit at 3776m in 6 hours from 2230m! A real achievement, let’s just say the bus was very quiet on the way home!!!#NAVYfit #hmsalbion #mtfuji #adventuroustraining pic.twitter.com/bIwSxPVuQT — Royal Navy Sport (@NAVYfit) 2018年7月11日

事實上，阿爾賓號船塢登陸艦在前往東京前，已在橫須賀（Yokosuka）、美國第七艦隊（US Seventh Fleet）基地待了一段時間，主要是協助聯合國（UN）、監控北韓核武或洲際飛彈的活動。而結束日本訪問行程後，監控平壤之責、將轉交阿吉爾號巡防艦（HMS Argyll），阿爾賓號將前往中東進行巡防訪問。

(中時電子報)