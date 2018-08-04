投宿前男友家 網拍女醒來內衣變T恤剩內褲

2018年08月04日 09:38 中時電子報 張國欽

1名從事網拍的女子，前年七月因為到新北市樹林補貨，因而借宿鄭姓前男友住處，由於患有憂鬱症會失眠，睡前吃了安眠藥才睡 不料遭鄭男硬上、無力反抗，隔早起來發現內褲上的護墊被丟到垃圾桶，才想起昨晚發生的事，憤而提告。

判決書指出，鄭男當晚趁女子吃安眠藥熟睡時，先吻臉親嘴，接著開始摸胸、摸下體，最後用手指性侵，但女子都沒察覺，期間雖一度醒來，發現原本穿的細肩帶及長褲，變成鄭男的T恤及內褲，因安眠藥藥性太強，無力反抗，只能繼續昏睡。

女子隔天早上補完貨返回鄭男家，發現內褲上的護墊被丟到垃圾桶，才想起昨夜的事，追問鄭男時還被毆打，造成頸部與左手臂受傷，憤而提告。

新北地院開庭時，鄭男承認有指交，但稱撫摸對方時，二人有互動，會被告是因沒錢借女子才 說要「告死我」。

不過，法官考量鄭男先是供稱女子穿性感內衣入睡，後又改口裙裝、褲裝，供詞前後不一，女子事後擔心遭前男友偷拍，想自殺並多次就醫，並未採信鄭男的辯解，而且，鄭男被告後一度要以10萬元與女子和解卻毀約，雙方再達成15萬元和解但僅付1千元，因此依乘機性交罪判處鄭男3年4月徒刑，傷害罪部分則判處拘役30天，可3萬元易科罰金。

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