與老公打拚30年 元配1.3億財產被小三呑走

元配找到小三住處後發生肢體衝突，將對方打倒在地。(圖／翻攝《都市頻道》)

友善列印
中時電子報

中國深圳1對夫婦，結婚近30年、育有3名子女，2人2004年合夥開公司，生意越作越好，賺到不少錢，但曾姓妻子日前指控陽姓丈夫有外遇，不但與梁姓小三生了1對兒女，更把總價約3000多萬元人民幣（約1.34億元台幣）的名下42間房地產，轉到梁女名下，落到兩手空。

曾女表示，她與丈夫一家5口，2015年到澳洲墨爾本過年，原計劃旅遊10天，但丈夫突然說要提前回深圳，幾天後她回到深圳，回到家卻發現家中的海鮮、水果、茶葉等食物，都離奇不翼而飛，丈夫辯稱給員工吃了，自此，丈夫經常不回家，去年更發現丈夫2015年底帶著小三梁女，到美國加州生了1個私生子，梁女2017年12月又在香港生下1個私生女。

不僅如此，曾女後來還發現自己與丈夫在深圳打拼多年的積蓄，包括丈夫名下75間套房，竟有42間轉移到梁女及梁女親人名下，梁女現在名下的家產已逾3000萬元人民幣。

《深圳新聞網》報導，曾女日前曾想通過打官司要求取回財產，但梁女一直以種種理由拒接法院傳票，新聞曝光後，陽男辯稱不認識梁女，又控曾女有外遇，把房地產送給小王，還說自己與妻子的離婚官司已交法院處理，一切等待最後的判決。對於丈夫的指控，曾女同樣否認。

(中時電子報)

投宿前男友家 網拍女醒來內衣變T… 八里火警母子3人命危 16歲哥哥送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。