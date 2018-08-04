與老公打拚30年 元配1.3億財產被小三呑走

2018年08月04日 10:16 中時電子報 張國欽

中國深圳1對夫婦，結婚近30年、育有3名子女，2人2004年合夥開公司，生意越作越好，賺到不少錢，但曾姓妻子日前指控陽姓丈夫有外遇，不但與梁姓小三生了1對兒女，更把總價約3000多萬元人民幣（約1.34億元台幣）的名下42間房地產，轉到梁女名下，落到兩手空。

曾女表示，她與丈夫一家5口，2015年到澳洲墨爾本過年，原計劃旅遊10天，但丈夫突然說要提前回深圳，幾天後她回到深圳，回到家卻發現家中的海鮮、水果、茶葉等食物，都離奇不翼而飛，丈夫辯稱給員工吃了，自此，丈夫經常不回家，去年更發現丈夫2015年底帶著小三梁女，到美國加州生了1個私生子，梁女2017年12月又在香港生下1個私生女。

不僅如此，曾女後來還發現自己與丈夫在深圳打拼多年的積蓄，包括丈夫名下75間套房，竟有42間轉移到梁女及梁女親人名下，梁女現在名下的家產已逾3000萬元人民幣。

《深圳新聞網》報導，曾女日前曾想通過打官司要求取回財產，但梁女一直以種種理由拒接法院傳票，新聞曝光後，陽男辯稱不認識梁女，又控曾女有外遇，把房地產送給小王，還說自己與妻子的離婚官司已交法院處理，一切等待最後的判決。對於丈夫的指控，曾女同樣否認。

(中時電子報)