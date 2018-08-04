熱浪持續發威 名古屋飆出百年最高溫：40.3℃

受到熱浪長時間威脅的日本，大都會之一的名古屋也突破40度c。（圖/美聯社）

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中時電子報

據讀賣新聞報導，今年夏季對日本民眾而言，可說是最痛苦的一次體驗，除了暴雨和颱風侵襲，揮之不去的熱浪、更成為男女老少最頭痛的威脅。三大都會之一的名古屋（Nagoya），昨日（8/3）測得自明治23年（1890）以來最高溫度：40.3℃，成為繼東京和大阪之後，又一個面臨40度熱浪威脅的大都會。

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40.3℃、打破了名古屋於1942年出現的最高溫度39.9℃紀錄，對此熱浪現象，愛知教育大學氣象學名譽教授大和田道雄表示，主因是地形造成「焚風」（Foehn Phenomena）而成，位於西側的高氣壓向東部太平洋岸吹時、氣流遇上名古屋西側的伊吹山與鈴鹿山脈，本帶有海水濕氣的氣流在翻越山嶺時，逐步升溫乾燥化，再加上大都會中心的熱能累積，才讓名古屋的氣溫快速飆升至40℃以上。

熱浪侵襲日本、東京街頭以水霧降溫。（圖/美聯社）

日本氣象廳表示，熱浪侵襲至今，全國已有4人疑似因中暑而死亡、多達1,470人送醫，而且多數均為高齡者族群。昨日（8/3）日本全國有2成以上的氣象觀測點，都出現了35℃以上的酷暑氣溫。也讓氣象廳不斷呼籲民眾，由於熱浪仍將延續至少一週的時間，應隨時補充水分和鹽分、並在需要的時刻使用冷氣降溫。

鄰近的南韓也深受熱浪所苦，不僅35℃以上高溫已持續2星期以上，首爾（Seoul）更打破111年來紀錄，測得39.6℃的高溫；該國疾病管制單位更通報，有29人、因酷暑引發心血管疾病而死亡。而北韓亦無法倖免，官方朝中社（KCNA）發布高溫熱浪警告，外界擔心、農業技術落後且脆弱的北韓，恐將面臨不小的自然災害。

(中時電子報)

文章來源：名古屋４０・３度、過去最高

文章來源：名古屋初の４０度超

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