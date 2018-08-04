NBA》詹皇火大？專家預測下季湖人無緣西區前8

不知道詹姆斯看到ESPN這項預測是否會火大。(美聯社)

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中時電子報

《ESPN》數據專家佩爾頓4日公布下個球季各隊預測戰績，結果暴龍、勇士分居東、西區排名第1並不意外，但讓人跌破眼鏡的是，佩爾頓竟然預測剛獲「小皇帝」詹姆斯加盟的湖人，下季勝場數僅有41.2場，更無緣西區前8！

在佩爾頓預測的下季東區排名依序為暴龍、塞爾提克、七六人、溜馬、公鹿、熱火、巫師與活塞，至於下季西區戰績排名為勇士、爵士、火箭、金塊、灰狼、雷霆、鵜鶘與拓荒者，等同也把下季季後賽首輪對戰組合提前預測出來。

只是這項預測當中，竟然完全忽視詹姆斯加盟湖人所帶來的效應，況且湖人當前不僅擁有詹皇，還有英格拉姆、朗佐鮑爾、庫茲馬等優質新秀，以及隆多、麥基、比斯利、史蒂芬生等有經驗的好手加入，怎麼可能僅排西區第9！

甚至這項預測嚴重看衰帕波維奇領軍的馬刺，因為馬刺也跟湖人一樣擠不進西區前8，似乎不太看好迪羅薩能在馬刺打出應有水平，佩爾頓也把爵士排在火箭前面，完全忘記上個球季火箭可是拿下聯盟戰績第1的超級強隊。

反正這種利用上季團隊與個人數據推算出來的戰績預測，往往會因球員異動或突然爆發，產生出人意料之外的結果，只是不知道詹姆斯假如看到這項預測，是否會激勵他在加盟湖人的第1個球季，打出比起上季更加神勇的表現。

(中時電子報)

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