八里火警 2樓起火卻害3樓住戶母子2死

公寓2樓火勢猛烈竄出陣陣濃煙，警消佈水線灌救中。（譚宇哲翻攝）

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今天上午8時許，新北市八里區華峰三街一處公寓發生火警，火勢從2樓猛烈竄出散發陣陣濃煙，住在三樓的陳家母子3人救出時都沒有呼吸心跳，送醫急救後16歲哥哥陳昱安在10時半左右恢復生命徵象，但44歲媽媽楊暉、13歲弟弟陳昱中仍在近11時不治死亡，這起火警共造成2死4傷，起火點疑為二樓的神明桌，起火原因仍待火調釐清。

位於八里華峰三街的一處公寓上午8時傳出火警，警消獲報後派遣各式車輛39輛、消防人員114人前往灌救，由於火勢延燒相當迅速，4樓2人、5樓7人都逃到陽台待援，經消防局全力搶救後將這些受困民眾全數救出，但仍在3樓發現陳家母子3人已沒有呼吸心跳，消防局也將6名傷者送醫救治。

其中16歲的哥哥陳昱安在全力搶救後，在10時半左右恢復生命跡象，但媽媽楊暉、弟弟陳昱中仍於近11時不治。

對此消防局副局長李清安表示，火災發生時，民眾若無法從大門緊急逃生，應該要道離火場濃煙較遠的陽台待援，消防隊員一定會設法將受困民眾就出。

李清安表示，以今天的八里火警來說，起火點疑似是從二樓開始延燒，5樓、4樓的9位民眾在陽台求救，也被消防局順利救出，但住在三樓的母子3人則因躲在浴室而受難。

他指出，一旦發現住家附近起火，一定要往距離起火點、濃煙比較遠的地方逃生，空氣比較流通、也比較容易被發現的陽台，就是一個較適宜的待援地點，消防人員也一定會盡全力把受困民眾救出。

消防局指出，根據現場燃燒面積研判，2樓幾乎都被延燒，但3樓燃燒面積僅約15坪，之上的樓層則都僅有煙燻情形，由此研判起火點疑似是二樓神明桌，至於起火原因是否為電線走火則尚待調查。

(中時 )

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