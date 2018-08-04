超強大腿！台女腿纏32隻烏龜闖關 一個Move露饀

走私女子將32隻保育類陸龜纏在大腿欲走私入境，遭金門查緝隊識破查獲。（圖片來源／財政部關務署高雄關）

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中時電子報
財政部關務署高雄關，昨天查獲旅客經由金門小三通走私保育類陸龜32隻入境。（圖片來源／財政部關務署高雄關）
金門航警所上月曾從3名男子的褲管中，查獲可愛的貂。（圖片來源／金門航警所）

金門最近一個月內查獲3起大陸走私活體動物，總計350隻小動物闖關失敗，包括黃鼠32隻、綠繡眼20隻、貂8隻、各類鳥種8隻，混種貓3隻、松鼠7隻與保育類陸龜272隻，不少走私者是將這些小動物纏在大腿企圖闖關。

金門查緝隊昨天在水頭碼頭通關中心對小三通旅客入境檢查時，發現從廈門入境的台籍陶姓女子，穿著牛仔長裙，走路姿勢異常，經查赫然發現她將32隻小烏龜裝進運動襪，再用保鮮膜纏在大腿內側，企圖以長裙掩飾闖關。

陶女供稱，她大約花了2萬人民幣（約新台幣9萬）買這些活體動物，再以小三通夾帶走私交給買主，每次報酬約台幣5千至1萬元。

陶女纏在大腿上被查獲的小烏龜，經金門縣政府農林科初步鑑定都是珍貴的保育類陸龜，包括9隻「靴腳陸龜」及23隻「黃頭陸龜」，每隻體長在5、6公分，但因陶女走路雙腿摩擦，小陸龜遭推擠大多四肢都有皮膚挫傷，所幸是保育類，全數被送往台灣動物園收容。

據《聯合新聞網》報導，陶女還供出2名同夥女子，海巡署再緝獲歐亞紅松鼠7隻、保育類一級大頭龜、保育二級黃緣閉殼龜、花背箱龜等共10種240隻，2女同樣把動物綁在腿上，穿長裙企圖闖關，其中7隻松鼠因不是保育類動物，採樣當場安樂死。

金門查緝隊隊長朱錫勇說，走私動物若貼身藏帶，確實不容易查緝，一般只能用「目測」，會觀察旅客走路姿勢，如穿長裙的女性、衣褲特別厚重的人姿態奇怪，便八九不離十。

(中時電子報)

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