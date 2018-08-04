台北》蔡英文喊台灣是國家 丁守中：為拉抬選情挑兩岸對立

中華民國工商建設研究會大港湖聯誼會交接授證典禮3日晚間在台北福華大飯店舉行，前總統馬英九（中）、國民黨提名台北市長參選人丁守中（左2）出席與會，同台高呼「凍蒜」等口號。(中央社)

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旺報

蔡英文總統3日晚間幫黨內北市長參選人姚文智站台時，對宋芸樺事件表示「我們最喜歡的國家是台灣」，國民黨台北市長參選人丁守中4日表示，蔡總統眼看民進黨選情沒起色竟挺而走險，公然喊出台灣國家，挑釁大陸最敏感的神經，「這說明蔡英文只想執政權力，心中完全沒有台灣人民安危福祉。」，丁守中認為，「兩岸和好，台灣經濟會更好！民進黨不倒，台灣不會好！」

丁守中問，民進黨衝撞兩岸搞台獨，搞的大陸軍機軍艦繞台，外資怎麼會來？大陸觀光客當然也不會來！眼見外商、外國銀行、外國五星級飯店一家家撤出台北，甚至連六合夜市都一家家關，台灣觀光業更只有慘慘慘來形容，民進黨還不覺悟？

丁守中批評，蔡英文、賴清德不讀歷史，1950年代沒有當年蔣公及老兵的固守台灣，哪有台灣今天的民主自由？沒有當年大陸帶來的400萬兩黃金及人才資源，再加上台灣人民的共同勤奮努力，哪有後來的台灣經驗與經濟奇蹟？「蔡英文、賴清德的台獨反蔣去中做為，不只數典忘祖，更是忘恩負義！」

他認為，因為有蔡英文、賴清德這種拚台獨的黨主席、行政院長，難怪會有違反人權，雙重標準歧視陸配陸生的民進黨立委，以及砍軍公教年金不手軟的民進黨年金改革，更才會有違法亂紀對蔣公銅像潑漆的台獨青年。

丁守中指出，大陸已成全球第二大經濟體、第三大軍事國，民進黨政府不務實求變，反而變本加厲衝撞兩岸關係，付出的代價是在國家財政嚴重不足下，還得百億千億買軍火。這種不自量力，自找麻煩，又是對台灣另一種形式的自虐自傷，「這是害台灣，完全不是愛台灣。」

他強調，兩岸同文同種同根生，血濃於水，同屬中華民族，大陸又是我們最大的投資地與市場，更何況數十萬陸配及台商下一代與兩岸留學生通婚者，兩岸關係對很多家庭而言，早就是一家人。

(旺報 )

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