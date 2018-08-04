卓蘭彩虹之城「山守現」直賣所今日慶開幕

2018年08月04日 11:26 工商 曾麗芳

彩虹之城山守現直賣所，今日由簡俊發（右一）、陳超明（中）、廖明世（左二）等貴賓共同揭幕。（圖／曾麗芳）

農委會水保局臺中分局創立「山守現」農村產業共同品牌，繼上周在臺中市東勢區軟埤坑休閒農場開幕首家直賣所之後，今（4）日選在苗栗縣卓蘭鎮「彩虹之城」接棒，開設第2家「山守現」直賣所。

活動現場，除開放民眾預購今年山守現中秋禮盒商品，還將結合「幸福尊梨」免費嚐鮮及千元特級尊梨1元競標活動，更可體驗各式食農活動，參與「梨鄉書情-尊梨行銷文學獎頒獎」等多元豐富有趣活動。

立委陳超明現場以4萬元購買1顆尊梨做公益，所得將捐贈給儒耕慈善發展協會。陳超明表示，山守現直賣所將農村特產結合地方特色，讓農特產精緻化，有助於農村再生，感謝水保局的用心，也鼓勵民眾踴躍來「彩虹之城」旅遊採購農特產品。

今日包括水保局臺中分局長簡俊發、立委陳超明、山守現協進會理事長廖明世、卓蘭鎮及大湖鄉等貴賓應邀共襄盛舉，吸引在地鄉親攜家帶眷親赴現場品嚐，享受最在地、最安全、最優質的農特產品。

簡俊發表示，水保局臺中分局自104年起，以「守護農村、守護環境、守護希望」為理念，創立「山守現」農村產業共同品牌，集結農村優良的農特產品、手工藝品、具有環境保護意涵的產品，結合優質農事體驗旅遊服務，在今年陸續開設「山守現直賣所」，期許透過「山守現證明標章」項下符合法規安全檢驗之優質產品，冠上山守現標章便於民眾識別優質農產，要讓民眾買得安心、吃得安心。

簡俊發進一步表示，彩虹之城「山守現直賣所」靠近鯉魚潭，是今年開設的直賣所規模最大的一家，賣場廣羅超過百項中苗地區農特產品，遊客不僅平日能在這裡品嚐現磨、現沖的無毒彩虹咖啡及小農手作甜點；假日還有食農教育體驗活動可供學齡親子一同參與。

廖明世表示，為了推廣農業文創，「梨山書情-尊梨行銷文學獎」今年邁入第二屆，歷年來已邀請上千位國內外詩人創作，未來在地農產品將結合詩詞書畫等藝文，展現農業文創特色。

水保局台中分局表示，該分局透過通路整合，串聯起苗栗、臺中農村的產業鏈，中秋佳節將屆，「山守現禮盒組」絕對是鄉親送禮的最佳選擇，歡迎民眾與企業蒞臨選購，享受直賣所提供的優質安全農特產品與美好農村體驗環境。

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