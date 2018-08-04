高雄》陳其邁上《政客日常》竟被罵翻 網：連玩遊戲都作弊!

2018年08月04日 11:44 中時電子報 邱文秀

卡提諾《政客日常》#028 陳其邁闖關竟給我偷吃步！

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前上卡提諾《政客日常》，挑戰半小時內跟轄區選民要到3道菜配飯，沒想到短短5分鐘的影片吐槽點滿滿，疑似被選到的人家都是事先set好的，還舉著手說「市長凍蒜」，網友狂罵連玩遊戲都要作弊，按「不喜歡」影片的，也比「喜歡」影片的人還多。

許多民代都上過卡提諾《政客日常》，日前民進黨高雄市長參選人陳其邁也上節目挑戰半小時內拿著空便當盒跟民眾要到三樣菜+白飯。影片一開始先回顧陳其邁之前質詢前陸委會主委王郁琦時，失言爆出「我是你爸爸啦!」，接著陳其邁抽籤抽到「鼓山區」。

節目中陳其邁到訪的民眾家中，似乎都是他認識的人，且像是「預知」他會到來。不僅碗筷飯菜擺得好好的一點都沒動，似乎就是在等他，還有人熱情幫陳其邁拍門大喊「市長來了」，還有人說「聽到市長來，準備的豐富一點」。

且相較於上次台北市議員高嘉瑜參加同樣節目跑得氣喘吁吁，就怕時間來不及，陳其邁似乎游刃有餘的漫步在熟悉的街頭，一點都不擔心無法在時間內完成。因此卡提諾小編與網友一面倒認為三個民眾是預先set好的。

這部影片在Youtube按「不喜歡」的人，比「喜歡」的人多，甚至一些人揚言退訂、退讚。網友在底下留言「老爸幫忙貪污 連兒子玩遊戲也作弊」、「民進黨候選人連這個都要set，怪不得離民心越來越遠了……﻿」、「這集如果不是狂新聞後製，應該就是史上YOUTUBE最無聊的影片了﻿」、「這也能set，真的是…………﻿」、「高雄老人看到陳就直接喊市長了，看來這次高雄又是民進黨凍蒜了。」、「永遠記得他那句挖拎爸爸，講不贏人家就耍賴皮，這種人竟然躺著選市長..」、「抽到他的樁腳區根本好笑」。

(中時電子報)