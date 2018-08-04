超狂!賴清德：台灣經濟走出停滯困境 陸客不來觀光也成長

2018年08月04日 13:07 中時 鄭舲 、 趙雙傑

行政院長賴清德。(趙雙傑攝)

蔡英文總統昨到宜蘭輔選時提到，台灣經濟成長率已經超越南韓，非亞洲四小龍之末。行政院長賴清德今出席「2018第十一屆崇越論文大賞」頒獎典禮，賴清德致詞時提到，去年下半季與今年上半季經濟成長率都超過3%，失業率也下降，顯示台灣經濟已經逐漸走出過去停滯的困境。

賴清德表示，台灣經濟停滯多年，外界多認為除了投資不足外，產業升級力道也不夠，但談到產業升級，外界大多把焦點放在科技，事實上管理也應創新升級，對產業發展才有助力。因此2001年5月，前行政院長游錫堃成立「台灣管理學會」，凝聚各界智慧，加強台灣本土商研能力，並於2008年創辦「崇越論文大賞」，目的是鼓勵研發、強化實務應用、縮短學用落差，提升台灣產業競爭力。

賴清德表示，崇越論文大賞舉辦11年來成果豐碩，每年約有700件論文參與競賽，評審老師來自學、業界，評審過程嚴謹，因此成為台灣管理學界規模最大、聲譽最高的獎項，有「管理學界的奧斯卡獎」的美譽。受惠於新南向，陸客不來觀光方面也有成長。

賴清德指出，「拚經濟」現為政府首要工作，蔡總統提出「新經濟三大方向」，包括前瞻基礎建設計畫、五加二產業創新計畫及新南向政策。他並親自主持「加速投資台灣專案會議」，推動加薪、減稅、鬆綁法令等政策，落實「拚經濟」目標。

賴清德說，在大家共同努力下，去年經濟已經逐步走出停滯困境，例如去年經濟成長率達2.86%，以往保1都不可得；而去年第3季、第4季和今年第1季、第2季經濟成長率都超過3%，最近一季達3.29%。

賴清德提到，去年失業率下降到3.76%，今年上半年更降到3.66%，就業狀況也獲得很大改善。他表示，政府也鼓勵企業家一定要加薪，因為在人力市場上人力已經相對不足，如果要聘得到員工，勢必要用更好條件，這也是市場原理必然方向。

賴清德並表示，觀光方面也有成長，即便陸客減少，去年跟前年觀光客都突破1千萬人次，其中很大部分受惠於新南向國家的旅客，而日本、韓國、甚至美國的觀光客來台旅遊都持續增加，經濟已經逐漸走出過去的停滯，只要國人合舟共濟，台灣一定會越來越好。

(中時 )