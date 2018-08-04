興大附中林慧貞 致力讓學生有感學地理

2018年08月04日 12:41 旺報 李侑珊

台中興大附中教師林慧貞榮獲2017年教育部杏壇芬芳獎。（教育部提供）

大甲海邊淨灘可親眼觀察潮間豐富的生態以及多變的海岸地形。（教育部提供）

國內國高中地理教育與生活連結性低，學習效果不佳，台中興大附中地理老師林慧貞，「翻轉」地理教學模式，設計一系列豐富且具啟發性的地理課程，帶著學生親臨大自然，體會在海灘淨灘，甚至在校園內騰出一片田地來種麥，致力將學習場域拉到大自然，嘗試將地理知識帶入學生生活，提增學生對學習地理的興趣。

回憶童年階段，林慧貞說，她自幼在台中成長，每逢暑假，都會隨著家裡人下田，幫忙農事，爬山涉水更是不在話下，反觀現今的孩子，卻少有機會親近大自然。

林慧貞嘆言：「光是在課堂上記誦課本的內容，對於同學們來說，根本毫無感動，他們無法從中領悟大自然的珍貴，當然也不懂得愛護環境有何重要性。」

為了瞭解學生對國內地理知識的程度，林慧貞曾在課堂上發起一場突擊式的隨堂測驗，她將台中地圖挖空了29處，讓同學們填填看，沒想到竟有同學一處都認不出來。

「說也奇怪，讓他們去填鄰近的東南亞國家，甚至是歐洲的地圖，都還比較熟悉，反而是對自己生活的這座城市，卻是一片茫然」，她說。

為了能將地理知識帶入生活，林慧貞設計了一系列豐富且具啟發性的課程，將學習場域拉到大自然，她帶著學生下田插秧、去海灘淨灘、爬山撿垃圾、穿著青蛙裝下綠川清河道，期望藉由這些戶外活動，讓學生們親自接觸課本上所描述的各種地理環境，不再只是一頁頁死板板的文字與地圖。

林慧貞指出，有一回，有學生的阿公借出自己的農田，她就帶著一群高中生前往，熱心的阿公親自擔任義工老師，指導同學們如何插秧，沒想到真正分批下田實作時，除了有同學在爛泥裡站都站不穩，也有同學把秧苗插得歪歪斜斜，更有人整個跌撲在地。一堂課下來，笑聲夾雜著汗水。

另外則有一次她帶著學生前往大甲海邊淨灘，出發前，林慧貞先替學生複習相關的地理知識，認識海岸地形，以及潮間帶通常有哪些生物等等。抵達現場後，同學們便可親眼觀察潮間豐富的生態以及多變的海岸地形，同時，她還設計了焢窯、做粿等手作活動，為這堂戶外課增添更多新鮮感。

此外，林慧貞也提到，由於常有學生來跟她反映搞不清楚春麥、冬麥到底有何分別？她積極向校方爭取資源，在校園內闢出一塊土地，交給班上同學去種麥，從雙十節前後播種，接著發芽、結穗，待到過年後收成，同學們自然就牢記了整個麥收的過程，也記得春麥、冬麥是依播種季節來區分。而中間為了讓作物順利成長，大家分工合作，有人負責照顧土壤施肥，有人幫忙趕走來偷吃的小鳥，一株株迎風搖曳的麥穗，成了班上同學共同的寶貝，一起呵護其成長。

(旺報 )