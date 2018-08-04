《翻爆旺寵物》收服你的心！超Ｑ萌孩強勢登場

2018年08月04日 11:56 中時電子報 綜合報導

◎毛孩限定！入住老爺 同遊傳藝

有超過30年歷史的老爺集團，首次導入「寵物友善住房」，旗下的宜蘭傳藝老爺行旅為服務到傳統藝術中心宜蘭園區習藝的旅人，部分客房開放寵物入住，不僅有潔牙骨、洗毛精…等貼心備品，室外陽台還有獨立狗屋，可容納各種毛孩入住。

◎不可輕忽！毛孩也會得肝炎

現代人經常會飼養毛寶貝，但毛寶貝不會表達身體不適，若是罹患肝炎初期症狀又類似一般腸胃炎，常被忽略而延誤治療，飼主若發現家中毛寶貝有異常的狀況，應及早將毛寶貝送到動物醫院透過血液學檢查肝臟指數，以免延誤治療時機。

◎真實版「靴下貓」萌藏狗靈魂

桃園市蔡小姐飼養的寵物貓「Friday」，烏黑的毛皮十分亮麗，最特別的是牠4隻腳掌都是白色，看起來像是穿了白只白襪子，不少老一輩的人覺得不吉利，蔡小姐卻不以為然，還笑說黑貓特別聰明，日本甚至有卡通「靴下貓」就是以此造型作為範本。

◎交給我!車廠米克斯 抓鼠一把罩

老鼠竟然是車廠的惡夢！因為老鼠喜歡躲在溫暖的引擎內，咬斷車子線路，常導致維修師傅檢查好幾天找不出原因。專賣雙B車貿易商黃仁泉，養了一隻愛抓老鼠的米克斯「米漿」，只要看到牠一直在某台車子旁邊打轉，就表示有老鼠出沒，汪汪叫、趴下、鑽入車內，抓獵物百發百中，而且盡責的「米漿」可以一個下午都在抓老鼠，活力十足。

◎溜鷹好酷！孩鷹相處0問題

多年前因緣際會下，嘉義縣中埔鄉民林家良看見有人帥氣「溜鷹」，老鷹跟著飼主腳步在高空飛翔，頓時讓他覺得「很酷」，因而萌生養鷹念頭。但考量家中妻小恐無法適應，經2年評估後，終於決定飼養1隻名叫「Hunter」的栗翅鷹，現在也成了小朋友的最佳玩伴。

◎領養不棄養狗民小學替浪浪找家

原本在恆春母校擔任小學代課老師的曹瑞琪因從小就喜愛狗，4年前她從恆春到桃園中途之家領養1歲多的馬爾濟斯棄犬，取名Dogu，有感於高雄寵物餐廳不多，並想成立中途之家，推廣「領養取代購買，養牠就不棄養」的愛狗理念，辭去教職後，2015年8月開設「狗民小學」寵物餐廳，約2年時間成功媒合近20隻毛小孩。

(中時電子報)