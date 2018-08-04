探索神秘「腦科學」 科技部舉辦系列科創講堂

科技部舉辦「腦科學」科創講堂講座。（科技部提供）

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旺報

為了推廣科學知識普及化，科技部於今年1月起打造「科創講堂」《Sci-Tech FORUM 2018》系列講座，分別針對不同領域，邀請優秀的台灣科學家，採用短講方式，向國人介紹最新的研究成果。目前科創講堂已舉辦4場演講，主題分別是「ICT資通訊科技」、「AI人工智慧」、「新農業」及「生物科技醫療」，平均每場約有將近200位聽眾參與。

科技部表示，本次為科創講堂系列講座的第五場，主題為「腦科學」。腦科學已成為21世紀最前沿的研究領域，大腦是人體最複雜的器官，破譯大腦運轉密碼、揭開生命之謎，是令無數科學家殫精竭慮的艱難課題。

本場次鎖定三大主題，分別簡述如下：

一、「大腦小宇宙：認知功能與腦疾病」，從常見認知疾病談腦科學的發展，由腦科學與心理學領域的專家，講述最近神經科學在偏頭痛、自閉、發展遲緩、認知障礙等領域的進展、最新的診斷與治療方式，探討孩童的閱讀理解發展、閱讀障礙的形成原因與補救教學方法。

二、「科學證據：解析記憶、老化與學習」，由認知科學領域的專家，透過科學證據解析記憶、老化及神經退化，暸解記憶運作的歷程，鼓勵樂齡學習及如何活躍老年。

三、「身心一體：運動也會影響大腦功能！」，則由體育相關科系的專家談運動與大腦，告訴大家運動表現當下大腦活動的模式及如何透過神經回饋的方法來幫助運動員學習控制最佳狀態。

本次「腦科學」講座時間為107年8月5日（星期日）上午9點30分，地點在華山文創園區 遠流別境2F拱廳（台北市中正區八德路一段1號）。歡迎前去聆聽12位專家，在短短時間內分享他們的研究成績。

(旺報 )

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