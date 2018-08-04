大林慈濟醫師下鄉 支援北醫學生偏鄉義診

2018年08月04日 12:50 中時 張亦惠

台北醫學大學社會醫療服務社於3日開始為期2天的義診活動，將分別前往竹崎鄉緞繻村、金獅村及梅山鄉過山村、大南村等社區，為社區民眾提供醫療服務，也讓在學的醫學相關科系學生，增加服務、學習的機會，大林慈濟醫院出動10位醫師配合下鄉服務，也藉此機會指導學生。

3日上午台北醫學大學出動36位醫學系、藥學系、牙醫系等醫學相關科系的同學、及已畢業的學長姊，到竹崎鄉緞繻村社區，為民眾義診。

同學先以在學校所學，為民眾做初步問診、量血壓等，再交由醫師看診，大林慈濟醫院老人醫學科醫師蔡坤維、急診部副主任黃俊卿及胸腔內科醫師方科智，各自發揮所長，為民眾解決病苦。

黃俊卿特別帶來一部超音波儀器，現場為民眾做關節、腹部等檢查，也希望勾起學生們學習的興趣，醫師們除了仔細問診外，也藉機指導同學們，如何問診，不同症狀如何診斷等，同學們把握難得的機會用心學習。

擔任活動診療長之一的北醫四年級同學王昱鈞表示，在學校雖有學過超音波檢查課程，但這是第一次看到實際操作，很有收穫。

第1次參與義診的方科智表示，義診只會看到病人1次，且現場無法做精密檢查，只有透過仔細問診，了解病人狀況，給予適當建議，或協助調整藥物，並提醒病人，若有問題一定要找醫生。

(中時 )