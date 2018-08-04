大林慈濟醫師下鄉 支援北醫學生偏鄉義診

第1次參與義診的胸腔內科醫師方科智表示，義診只會看到病人1次，且現場無法做精密檢查，因此只有透過仔細問診，了解病人的狀況。（張亦惠攝）

友善列印
中時

台北醫學大學社會醫療服務社於3日開始為期2天的義診活動，將分別前往竹崎鄉緞繻村、金獅村及梅山鄉過山村、大南村等社區，為社區民眾提供醫療服務，也讓在學的醫學相關科系學生，增加服務、學習的機會，大林慈濟醫院出動10位醫師配合下鄉服務，也藉此機會指導學生。

3日上午台北醫學大學出動36位醫學系、藥學系、牙醫系等醫學相關科系的同學、及已畢業的學長姊，到竹崎鄉緞繻村社區，為民眾義診。

同學先以在學校所學，為民眾做初步問診、量血壓等，再交由醫師看診，大林慈濟醫院老人醫學科醫師蔡坤維、急診部副主任黃俊卿及胸腔內科醫師方科智，各自發揮所長，為民眾解決病苦。

黃俊卿特別帶來一部超音波儀器，現場為民眾做關節、腹部等檢查，也希望勾起學生們學習的興趣，醫師們除了仔細問診外，也藉機指導同學們，如何問診，不同症狀如何診斷等，同學們把握難得的機會用心學習。

擔任活動診療長之一的北醫四年級同學王昱鈞表示，在學校雖有學過超音波檢查課程，但這是第一次看到實際操作，很有收穫。

第1次參與義診的方科智表示，義診只會看到病人1次，且現場無法做精密檢查，只有透過仔細問診，了解病人狀況，給予適當建議，或協助調整藥物，並提醒病人，若有問題一定要找醫生。

(中時 )

探索神秘「腦科學」 科技部舉辦… 金門警官游泳溺水 專機後送台灣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。