紀念「風暴作戰」23年 以國F-16D戰機赴克羅埃西亞

2018年08月04日 12:13 中時電子報 李靖棠

據綜合克羅埃西亞新聞網（Total Croatia news）報導，前身是南斯拉夫聯邦（Yugoslavia）成員、克羅埃西亞在獲得獨立前，曾經歷了多年的戰爭，其中最關鍵的一場、就是1995年的「風暴作戰」（Operation Storm），也是當前克國所稱的「勝利日」（Victory Day）。迎接第23年勝利日紀念的克羅埃西亞，在典禮上來了名「貴客」，以色列空軍（IAF）派出F-16D雙座戰機（F-16D Barak）赴克國，共同紀念這得來不易的成果，同時也向克國展示其優良裝備。

事實上，早在今年3月份，克羅埃西亞就宣布，砸下5億美元（約145.7億台幣）的經費，向以色列購買12架二手的F-16D型雙座戰機（F-16D Barak fighter），做為替換老舊的米格21（Mikoyan MiG-21）機隊的新選擇。當時克國女總統柯琳達（Kolinda Grabar-Kitarovic）也表示，「毫無疑問地，這項決定是符合我國當前的財務狀況與國防需求。」而首架二手F-16D戰機，經整修升級後、有望在2020年前交付克國空軍使用。

以色列的F-16D戰機（圖右前）與克羅埃西亞現役的米格21戰機（圖左）。（圖/克羅埃西亞國防部）

兩名克國飛行員看著未來的座機：F-16D戰機。（圖/克羅埃西亞國防部）

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。以色列麾下的F-16戰機，經大量採用自製的組件後，改稱為F-16I型戰機。

克羅埃西亞空軍現役的米格21戰機。（圖/克羅埃西亞國防部）

所謂的「風暴作戰」，是長達4年、克羅埃西亞獨立戰爭中最後一場大型關鍵戰役，更是第二次世界大戰（WW II）結束後、歐洲境內規模最大的地面戰事。克國軍方在波士尼亞與赫塞哥維納協助下，數週的戰役讓克國奪回面積10,400平方公里的失土，並大舉擊潰塞爾維亞部隊。以戰逼和的方式，讓塞爾維亞最終簽訂《埃爾杜特協定》，結束戰爭而獲得獨立。而當時的空中主力，就是克國空軍現役的米格21戰機，多次完成空中支援任務。

(中時電子報)