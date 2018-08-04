心海羅盤葉教授告別式 2000餘人送行

國民黨主席吳敦義（左二）前往彌陀博物大院，送葉教授最後一程。（莊旻靜攝）

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親民黨主席宋楚瑜（中）出席葉教授的告別式。（莊旻靜攝）
國民黨主席吳敦義（左二）、立委王金平（左三）出席葉教授的告別式。（莊旻靜攝）
前國民黨主席吳伯雄（右二）出席葉教授告別式。（莊旻靜攝）
2000餘名心海羅盤家族成員4日上午前往寶山鄉，為葉教授送行。（莊旻靜攝）
2000餘名心海羅盤家族成員4日上午前往寶山鄉，為葉教授送行。（莊旻靜攝）

以心海羅盤「葉教授」打開知名度的葉耀星，日前因大腸癌病逝，2000多名心海羅盤家族成員，4日上午前往寶山鄉的彌陀博物大院，送他最後一程。葉教授生前交代，希望用開心的方式告別，心海羅盤家族成員也紛紛寫下小卡，致上感謝之意，國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、立委王金平、前國民黨主席吳伯雄等都親赴現場致意。

星海羅盤基金會發言人王義文表示，葉教授有交代，希望用開心的方式，讓心海家族成員，陪他走完最後一程，成員們也紛紛寫下一句話留念。約有2000餘名成員自全台各地前往寶山鄉，有成員感謝葉教授對他人生有正面影響，不過他講的道理「要自己體悟」，也有人分享「就是想再來看看他」，聽完最後一次演講。

葉教授本名葉耀星，出身自屏東鄉下，因自學發展出獨到的人生哲學，以電視、廣播節目「心海羅盤」而聲名大噪，在不少節目擔任主講，談論範圍廣泛，也使得許多民眾受他影響、引導，但葉教授也因販售能量水而引發爭議，淡出螢幕，日前因大腸癌病逝，也有2000餘名民眾自全台各地趕赴告別式，送葉教授走完他的傳奇一生。

(中時 )

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