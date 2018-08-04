保證台灣不缺電 台大醫：小英先跟基隆人說對不起

2018年08月04日 12:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣今年不會缺電，基隆人將陪葬健康付出代價！蔡英文總統向國人掛保證，今年沒有缺電的問題，台大醫師王明鉅說，總統所言不虛，入夏以來的用電備載率都在6%以上，不過卻是基隆協和電廠作出的最大貢獻。王明鉅指出，協和電廠燃重油比燃煤污染更嚴重，基隆人得忍受三年未做任何防制的空污，長官們在大聲保證絕對不缺電的同時，要不要向基隆人說聲對不起？

前幾天經濟部長沈榮津宣示，至少到今年年底，台灣的電力備轉容量率至少都在6%以上，絕不會缺電，前天蔡英文也為電力備轉容量率6%背書，其實他們敢於如此打包票，全是因為有個每日可供電130萬瓩的協和電廠。

王明鉅昨(3)日在臉書發文指出，特別提到設在基隆的協和電廠，因為它是目前全台灣唯一一座仍然在燃燒重油的火力發電廠，它造成的污染空氣比傳統燃煤更嚴重，卻沒有任何空污防治措施。

更重要的是，如果台灣沒有唯協和電廠供電130萬瓩，台灣電力的備轉容量率將只剩下100萬瓩2.68%。王明鉅質疑，只剩下100萬瓩2.68%的備轉容量，台灣真的不缺電嗎？

王明鉅表示，協和電廠是台灣唯一的重油發電廠，燃油機組1、2號機組每日可供電100萬瓩，明明服役40年就該退役，卻繼續製造最嚴重的空污，甚至在預定除役時程的3年內，決定不再投入經費去改善空污。意思是，污染就給他污染吧。

王明鉅指出，長官們大聲拍胸脯保證的數字背後，其實是基隆與台北地區的空氣污染，要再繼續三年。然後未來大台北的天空，要再增加280萬瓩的燃煤發電。王明鉅質疑，長官們在大聲保證絕對不缺電的同時，要不要向基隆人說聲對不起？2025停用核電的這個信仰，真的比這許多人民的健康更重要嗎？

(中時電子報)