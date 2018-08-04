MLB》左右外野各1轟 印隊投手：大谷超有力

2018年08月04日 12:35 中時電子報 盧品青

First career home run on the road ✅

First career multi-home run game ✅

First career four hit game ✅

What a great SHOwing tonight! pic.twitter.com/ZecVlKiINZ — Angels (@Angels) 2018年8月4日

天使隊大谷翔平繳出生涯單場最佳表現，挨了他雙轟的印地安人右投克萊文傑(Mike Clevinger)稱讚說：「大谷擁有非凡的力量，第一轟那球是偏內角的，他居然還能打到反方向(左打轟到左外野)，這真的很驚人。」

大谷翔平本來就專打印地安人，他對戰累積14打數9安打4轟，打擊率是誇張的0.643，生涯首次和第2次猛打賞都是獻給印地安人，也是他生涯首度在客場開轟。克萊文傑懊悔地說：「其實我那兩球都投得很爛，如果我投得像第3次那樣(大谷滾地球出局)，他未必能打得那麼好。」

大谷在第8局還演出一次盜壘，當時輪到普侯斯(Albert Pujols)打擊，大谷第一顆球就起跑，捕手正要傳球時手滑了一下，讓他成功盜上二壘。印地安人見狀乾脆故意四壞保送普侯斯，結果不幸形成大局，被天使灌進4分。天使總教練稱讚大谷那是「非常關鍵的盜壘」。

此役大谷就像個超級英雄，4安打、2轟、3打點、3得分，加上關鍵的盜壘，幾乎隻手中止了球隊4連敗。大谷賽後透過翻譯表示，只想盡力上壘幫球隊得分，明日還要再接再厲(這是兩隊3連戰的首戰)，並且繼續尋求回歸投手丘，他已經兩個月沒有登板了。

(中時電子報)