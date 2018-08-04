李千娜《木蘭少女》音樂劇版花木蘭

李千娜（右）和周定緯。（瘋戲樂工作室提供）

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李千娜。（瘋戲樂工作室提供）
李千娜。（瘋戲樂工作室提供）
今晚首演。（瘋戲樂工作室提供）

被譽為「最接近百老匯水準」的原創華文音樂劇《木蘭少女》自2009年首演至今，9年來經歷台大戲劇系、台北、新加坡與台中4個版本的演進，累積近50場演出，好評不斷。《木蘭少女》以現代觀點翻轉性別印象，重新詮釋花木蘭女扮男裝代父從軍故事，用幽默表演方式貼近當代價值觀，趣味故事與觀眾產生共鳴，深受喜愛。導演呂柏伸及作曲王希文宣告，2018年版的《木蘭少女》將是封箱演出，結束後暫與觀眾告別。

李千娜擔任女主角花木蘭，也是第一次挑戰音樂劇舞台演出，劇中將演唱15首歌曲。從2016年新加坡海外演出至2017年台中歌劇院，再到2018年台北場演出，李千娜成功營造出一個不同於傳統中國故事裡的花木蘭，一個對一成不變生活不滿，為了找尋自己勇敢投入軍營的叛逆女孩，但面對感情又有嫵媚嬌羞的一面，富有層次的演技勾動觀眾情緒。

同為星光選秀節目出身的周定緯，近期接演多部兒童劇、舞台劇、音樂劇演出，除了唱跳歌手身分，成功轉型成為劇場演員。這次在《木蘭少女》裡擔任男主角簡淳榭將軍，是一位貼心照顧部屬的暖男長官，對屬下花木蘭產生莫名的情愫，究竟將軍愛的是男生的木男（木蘭軍中化名）還是女生的木蘭，讓觀眾留下無限想像。

劇場演員竹定誼將飾演木蘭的青梅竹馬蔣貫甫，與周定緯一起競爭追求李千娜；劇場演員賴玟君（亮亮）飾演木蘭的好姊妹蔣邵捷；劇場演員林玟圻飾演木蘭的軍中同袍蔡曉齊，因為陰柔氣息而被欺負，跟木蘭一起發揮「娘炮的力量」抵抗軍中霸凌。台灣原創華文音樂劇《木蘭少女》將於8月4日至12日在台北國家戲劇院連演8場，購票請至兩廳院售票系統或洽台南人劇團02-28924861。

(中時 )

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