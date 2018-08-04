中科徵才1519個工作機會 最高薪資上看70K

2018年08月04日 13:51 中時 盧金足

撰寫履歷表的專區滿滿大批求職者。（盧金足攝）

中科廠商4日在釋出工程師、技術員、行政類職務等1519個職缺。（盧金足攝）

徵才會場還貼心設置按摩中心，幫求職者紓壓。（盧金足攝）

中科管理局長陳銘煌（左三起）、台中市府勞工局副局長施肇芳到場為求職者加油打氣。（盧金足攝）

徵才活動除廠商徵才專區外，也設置「職涯諮詢」、「履歷健診」、「履歷E化」等活動專區。（盧金足攝）

台中市府與中科園區管理局4日在中科管理局舉辦「中科園區廠商聯合徵才活動」，包括台灣美光、台灣康寧、友達光電等25家廠商，提供研發人員、工程師、技師、安檢員等1519個工作機會，其中還有薪資看7萬元的中高階工程師，一早就湧進上千人來找速配工作，中科管理局長陳銘煌表示，中科台中基地目前已有四萬多名員工，已引進廠商的二林園區，還有兩萬五千多人的需求，有的擔心AI智慧機器人時代來臨，會取代工作機會，但由日商安川精機及台達電擴大徵才，有能力還是有工作機會。

中部科學工業園區成立至今15周年，已成功引進192家高科技廠商，巷協助廠商進駐營運，在中科管理局及廠商的攜手合作下，中科園區營業額持續成長，2017年已來到5638億元，年成長率11.13％再創歷史新高，就業人數於2018年6月底達4萬5266人創歷史新高。

一名來應徵工程師的蔡姓民眾表示，他本來在雲林工作，因為照顧孩子想回台中市工作，他應徵的工程師，社會新鮮人大約2、3萬元，他是資深工程師大約可以有4萬多的薪資，扣掉在外地的住宿和交通費用，返鄉工作是好選擇。

「我精通日文，中科有不少日商光電和機械公司，想找到可以發揮語文能力的工作！」今年剛從大學畢業的蕭姓求職者，對上千個工作如何找到好工作，心裡七上八下，但面試時不少公司都很有發展性，希望有機會進入職場。

陳銘煌說，AI智慧機器人進入產業後，有的人以為機器人會來搶工作，但有的勞力很難取代，所以日商安川及台達電都大量徵人，還有高階工程師開出5到7萬元的薪資，一圓求職者的科技夢。

為因應園區發展需要及廠商用人需求，中科管理局與台中市就業服務處、台中市政府豐原就業服務站今天在中科管理局大樓舉辦「2018年中科園區廠商聯合徵才活動」，提供直接有效之媒合平台，協助求職者尋覓合適工作，及園區廠商徵得優秀人才。

中科管理局長陳銘煌、台中市中科管理局副局長施文芳、台中市府勞工局副局長施肇芳等人也到場為求職者加油打氣，此次徵才活動共有友達光電、友達晶材、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、光燿科技、先進光電、矽品精密、和大工業、晶元光電、達運精密等25家園區廠商，讓找工作的民眾可以一次到位方便找到合適的工作。

今天多家廠商釋出工程師、技術員、行政類職務等1519個職缺，徵才活動除廠商徵才專區外，設置「職涯諮詢」、「履歷健診」、「履歷E化」等活動專區，協助求職者進行職涯探索，了解各項職類所需專業技能，及提升履歷表撰寫技巧。

(中時 )