不拚經濟民生拚台獨 丁守中轟蔡英文「頭腦壞掉」！

丁守中出席台北市各界父親模範表揚大會。（丁守中辦公室提供）

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中時
楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中4日上午出席台北市各界父親模範表揚大會，對於藝人宋芸樺發言風波，他受訪表示，無論是支持台獨或支持統，大家不應太泛政治化，不要去消費或責難這些藝人，且大陸現在已是全球第二大經濟體、第三大軍事大國，反觀蔡英文政府每天不拚台灣經濟、民生，在那邊拚台獨、反中，「我覺得她頭腦壞掉了！」

對於宋芸樺事件，丁守中昨日晚間在臉書PO文「讓我們一起給宋芸樺打氣！」並指出宋芸樺的微博發言風波惹來不小爭議，有人戴她台獨的大帽子，要她道歉，也有人說她道歉是為「圈錢」才自認中國人，「其實，有這麼嚴重嗎？」

丁守中認為，宋芸樺是一位非常努力的台灣藝人，離開家鄉在陌生的對岸打拚，「不是為了一份理想，熱愛她的工作與環境，有必要這麼拚嗎？」兩岸的朋友應多給這些認真的年輕人一些鼓勵與支持，「大家不都是一家人嗎？又不是談判、打官司，年輕朋友們平常用詞遣字也不會很精準，說真的，我相信這不過是誤會一場罷了。」

丁守中4日出席活動受訪時也重申，無論是支持台獨或支持統，大家不應太泛政治化，也不要去消費或責難這些藝人，「我們的運動員已經深受其害了」。

他進一步說，兩岸要求同存異、共榮互利，大陸現在已是全球第二大經濟體、第三大軍事大國，反觀蔡英文政府每天不拚台灣經濟、民生，在那邊拚台獨、反中，「我覺得她頭腦壞掉了，這樣自找麻煩」，同時增加人民困難，這是非常不好的，「兩岸和好，台灣經濟才會更好！」

(中時 )

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