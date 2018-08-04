警偽裝毒蟲誘敵入地下室 毒販成囊中物

桃園警偽裝毒蟲騙進地下室，毒販成囊中物乖乖遭逮。(蔡依珍翻攝)

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桃園警偽裝毒蟲騙進地下室，毒販成囊中物乖乖遭逮。(蔡依珍翻攝)

28歲黃姓毒販騎機車當「小蜜蜂」販毒，為躲避查緝都找狹小巷弄交易，桃園警分局中路所提前熟悉環境，由員警偽裝毒蟲，謊稱「有警察」帶黃進入附近地下室，埋伏的優勢警力一擁而上順利逮到人，起出毒咖啡包和K他命，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

桃園警分局因應「青春專案」，積極執行「安居緝毒」行動，中路派出所警員胡旭銘於月初接獲民眾檢舉，表示社區外常有不明人士活動，疑似在從事不法行動，所長黃仲玟積極派員訪查，果真發現有俗稱「小蜜蜂」的毒品送貨員頻繁出入，並以以「賣高山茶」為通關術語，販售毒品咖啡包及愷他命。

警方發現，毒販特別選在社區型街道，較為隱蔽，且周邊巷道狹小複雜，若發現警察可以馬上逃逸，增加追緝困難。警方為避免毒販衝撞逃逸，事先沙盤推演，設下天羅地網，由胡警偽裝毒蟲「叫貨」，黃姓毒販依約騎機車現身，胡假裝神色慌張，低聲道：「附近有警察，先到地下停車場去再說！」黃嫌不疑有他跟著進去，結果成了囊中物，遭埋伏的員警一擁而上逮捕。

警方在黃男背包內起出毒品咖啡包63.26公克、K他命7.39公克，黃嫌坦承缺錢，7月底開始當小蜜蜂售賣毒品，沒想到錢還沒賺到就先被逮捕，警訊後依違反毒品危害防制條例，將黃嫌移送桃園地方檢舉署。

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(中時 )

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