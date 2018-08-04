外交部譴責媒體自行編造 澄清吳釗燮未提美軍駐台議題

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中時

外交部長吳釗燮日前接受日本媒體聯訪，其中《琉球新報》刊載若駐沖繩美軍部署台灣的可能性？吳釗燮直言台灣有自己的防衛責任。外交部今天澄清，《琉球新報》於其報導中加入否定了「美國派軍駐台的必要性」等文字，此段文字純屬該報自行詮釋引申而來，完全不是吳部長所言，並強調答覆提問時，完全未觸及美軍駐台議題。

外交部還原吳釗燮受訪原文，「依照台灣關係法，台灣與美國在安全關係上非常密切，我方也對一再對美方表達感謝之意。但防衛台灣是我們自己的責任，因此在過去這段時間裡，我們不斷強化防衛能力，展現自我防衛的決心。」

外交部表示，吳部長上述談話完全符合歷任政府國防政策的精神與理念，也展現對我國防自主政策的支持及對國軍固守防衛台灣的信心。慮及中國對台灣及區域和平與穩定威脅為長年存在的事實，年來中國軍機、艦繞臺已成常態，對台灣的安全威脅更甚以往，區域情勢愈趨嚴峻，實有提醒美方注意及爭取美方繼續予我支持的必要。美方依照台灣關係法持續出售台灣防衛性武器，即是美方展現對我支持的具體作為。

外交部指出，部分媒體針對外交工作的報導或評論，不僅缺乏事實根據，且疏於查證外，甚至自行編造情節，惡意扭曲抹黑，有違新聞專業應有的嚴謹與倫理，外交部對此深感遺憾，也予以嚴厲譴責。

(中時 )

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