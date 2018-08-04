吳敦義：最愛的國家當然中華民國　還用問嗎？

友善列印
中時
楊佳穎

藝人宋芸樺日前稱最喜歡的國家是「台灣」，捲入台獨風波，隨後又在微博道歉改稱「中國是我的祖國」「我是中國人」滅火，但仍遭兩岸網友砲轟。對此，總統蔡英文3日首度表態，稱國人應大聲說「我們最喜歡的國家就是台灣」；不過，國民黨主席吳敦義4日被問及最愛的國家，則回「我最愛的國家當然是中華民國，那還用問嗎？」

吳敦義4日上午出席台北市各界模範父親表揚大會活動，面對媒體詢問「你最愛的國家是哪一個國家」，他直回「我最愛的國家當然是中華民國，那還要問嗎？」自己每次祝詞都講，要祝福中華民國國泰民安，祝福台灣、澎湖、金門、馬祖風調雨順，「我都是這樣，我們的國家就是中華民國。」

另外，對於民進黨立委蔡易餘歧視陸配爭議，吳敦義也說，國民黨向來主張陸、外配應完全平等對待，「我們同為炎黃子孫，都是中華民族的兒女，只不過有些住在台灣、有些留在大陸」，不應該有差別待遇。

吳敦義進一步說，但每次在立法院提修法都沒辦法完全順利，始終沒能改善過來，是個遺憾，將來希望兩岸情況更改善後，能夠早日將陸、外配對待完全平等處理，「我們也不要歧視任何外籍新娘，同樣炎黃子孫你為什麼要有所差別待遇？我覺得公平還是非常重要的事。」

(中時 )

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