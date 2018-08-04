馬英九站台力挺 丁守中：兩岸關係和好 經濟才會更好

2018年08月04日 13:33 中時電子報 綜合報導

工商建研會大港湖聯誼會3號晚間成立挺丁後援會，並邀請馬英九到場致詞。(丁守中辦公室提供)

台北市長選情緊繃，前總統馬英九全力輔選，為國民黨台北市長參選人丁守中站台。馬英九盛讚丁守中認真了解實務與民間疾苦，氣勢看漲。丁守中則強調他堅持九二共識、捍衛中華民國、反對台獨，絕對有本事重振台北市的驕傲，讓台北繼續繁榮。同時兩岸關係和好，經濟才會更好，民進黨不倒，台灣不會好。

為力挺丁守中，工商建研會大港湖聯誼會3號晚間成立挺丁後援會，並邀請馬英九到場致詞，為丁守中拉抬聲勢，馬英九會中不斷帶領全場高喊「丁守中凍蒜」，現場氣氛熱烈，他也說，丁守中這次看來氣勢越來越旺，人也更年輕了，希望丁守中年底能順利變成丁市長。

馬英九表示，他與丁守中認識40年，從學生時就認識，曾一起辦刊物、辦活動，丁守中認真、誠懇，擔任立委期間也是績優立委，推動悠遊卡電子錢包、低底盤公車，是真正了解民間疾苦的人，承載大家的希望選市長，希望他馬到成功。

丁守中則說，民進黨有錢造勢，他只能勤跑基層，但相較民進黨是全黨上下取暖，藍營有馬英九到場，顯示全黨上下團結、贏回台北的決心。他也批評，台灣與台北這幾年國際地位大幅衰退，外資陸續撤退，夜市店家倒閉，觀光業更慘，執政黨責無旁貸。

(中時電子報)