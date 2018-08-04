高雄》領先韓國瑜13％？陳其邁：民意僅供參考會勤走基層

民進黨高市長參選人陳其邁（左）4日為黨籍市議員參選人許乃文站台。（柯宗緯攝）

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高市議員參選人許乃文（中）今天成立小港服務處，高市長參選人陳其邁（右二）、立委賴瑞隆（左）、高雄市副市長楊明州（右）現身力挺。（柯宗緯攝）

年底大選倒數3個多月，民進黨高雄市長參選人陳其邁擔任「母雞」角色，帶領「小雞們」，衝刺市議員選戰。前鎮小港市議員參選人許乃文4日成立小港服務處，陳其邁現身站台力挺。陳其邁受訪時說，「母雞」當然希望力拚議會過半，他絕不會大小心，會全力為黨提名候選人輔選，特別會以母愛關照落後的小雞。

另方面，針對媒體最新民調顯示，陳其邁領先對手韓國瑜近13％，但仍有35％未表態，陳其邁回應，民意僅供參考，自己會一步一腳印勤走基層，了解選民需求，並提出具體貼近選民政策，以爭取選民認同。

陳其邁在台上致詞時也感嘆，此次高雄市長選戰相當競爭，但選舉卻充滿口水，但他不相信汗水比不上口水，自己是高雄在地子弟，相信不會輸給「半年廣告的（韓國瑜）」，也砲轟韓說只有殯葬業、精神病院有前途，只會唱衰高雄，他聽了相當難過。

陳其邁笑說，自己跟許乃文有些共同點，例如兩人都是瞇瞇眼，可以合組「小眼睛連線」，他力薦許乃文出線，過去許在市府歷練11年，對市政相當熟稔，絕對可以無縫接軌，未來若進議會，可說是「最年輕的沙場老將」。

許乃文表示，此次浮上檯面有意參選者有16位，堪稱一級戰區，應選8席、民進黨提名5席，自己雖然在黨內初選贏得第2名，但不敢大意，會再深入基層傾聽民意，呼籲鄉親能夠全力支持他。

許乃文4日成立小港服務處，包括高雄市副市長楊明州、高雄市長候選人陳其邁、立委賴瑞隆、劉世芳、趙天麟，旗鼓鹽現任議員簡煥宗、左楠現任議員李柏毅、議員參選人李雅慧、前新苓議員候選人黃文益、台聯參選人蔡鴻瑋，台船工會理事長黃日進皆到場力挺，展現團結氣勢。

(中時 )

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