龜山警苦守埋伏 逮犯案逾35起汽車大盜

2018年08月04日 14:07 中時 蔡依珍

警方在林嫌家中查獲數台筆電、手機、包包等大批贓物，還有安非他命、制式子彈等，清查至少涉及35起竊案。(蔡依珍翻攝)

警方在林嫌家中查獲數台筆電、手機、包包等大批贓物，還有安非他命、制式子彈等，清查至少涉及35起竊案。(蔡依珍翻攝)

45歲林姓汽車大盜，屢屢打破車窗竊取車內財物，犯案遍及大台北地區，車主恨得牙癢癢，龜山警分局調查發現他落腳社區大樓，埋伏苦守，趁林出門時逮人，果真在林家查獲數台筆電、手機、包包等大批贓物，還有安非他命、制式子彈等，清查至少涉及35起竊案，訊後依竊盜、毒品、槍砲等罪嫌送辦，呼籲失主來認領。

有車主在臉書社群求援，指自己休旅車上月27日凌晨在林口遭竊，調閱監視器發現竊賊把右後座的車窗敲破，竊走裡頭的鑰匙、現金、證件和釣具，總價約20萬元，隨即把車開走，南下到南崁交流道出去後就查無ETC紀錄，拜託網友幫忙協尋。

龜山警分局大華派出所受理後，積極查緝，鎖定犯案遍及大台北的45歲林姓慣竊，組成專案小組，調閱上千隻監視器，密集比對各畫面，掌握林男行車軌跡，發現落腳桃園區一棟集合式大樓內。

龜山警靠著安居掃毒專案、明查暗訪住戶，確定他住在5樓，埋伏苦守，3日晚間19點趁林姓男子開門外出之際，一擁而上將其拘提、逮捕，在屋內查獲筆電、手機、釣竿、包包等大批贓物，還有安非他命、9顆制式子彈等，並循線在台北市濱江街尋獲失竊的白色休旅車，通知車主領回，而林嫌的49歲張姓友人也因涉嫌施打海洛因，遭查獲針筒3支，一併遭帶回。

警方初步清查，林嫌涉嫌打破車窗竊取車內財物至少35件，做案遍及大台北地區，目前通知被害人指認，持續擴大清查中，並呼籲民眾切勿將貴重物品放入車內，避免遭歹徒覬覦，損失財物。

(中時 )