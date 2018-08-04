龜山警苦守埋伏 逮犯案逾35起汽車大盜

45歲林姓汽車大盜，屢屢打破車窗竊取車內財物，犯案遍及大台北地區，遭龜山警逮捕。(蔡依珍翻攝)

友善列印
中時
警方在林嫌家中查獲數台筆電、手機、包包等大批贓物，還有安非他命、制式子彈等，清查至少涉及35起竊案。(蔡依珍翻攝)
警方在林嫌家中查獲數台筆電、手機、包包等大批贓物，還有安非他命、制式子彈等，清查至少涉及35起竊案。(蔡依珍翻攝)

45歲林姓汽車大盜，屢屢打破車窗竊取車內財物，犯案遍及大台北地區，車主恨得牙癢癢，龜山警分局調查發現他落腳社區大樓，埋伏苦守，趁林出門時逮人，果真在林家查獲數台筆電、手機、包包等大批贓物，還有安非他命、制式子彈等，清查至少涉及35起竊案，訊後依竊盜、毒品、槍砲等罪嫌送辦，呼籲失主來認領。

有車主在臉書社群求援，指自己休旅車上月27日凌晨在林口遭竊，調閱監視器發現竊賊把右後座的車窗敲破，竊走裡頭的鑰匙、現金、證件和釣具，總價約20萬元，隨即把車開走，南下到南崁交流道出去後就查無ETC紀錄，拜託網友幫忙協尋。

龜山警分局大華派出所受理後，積極查緝，鎖定犯案遍及大台北的45歲林姓慣竊，組成專案小組，調閱上千隻監視器，密集比對各畫面，掌握林男行車軌跡，發現落腳桃園區一棟集合式大樓內。

龜山警靠著安居掃毒專案、明查暗訪住戶，確定他住在5樓，埋伏苦守，3日晚間19點趁林姓男子開門外出之際，一擁而上將其拘提、逮捕，在屋內查獲筆電、手機、釣竿、包包等大批贓物，還有安非他命、9顆制式子彈等，並循線在台北市濱江街尋獲失竊的白色休旅車，通知車主領回，而林嫌的49歲張姓友人也因涉嫌施打海洛因，遭查獲針筒3支，一併遭帶回。

警方初步清查，林嫌涉嫌打破車窗竊取車內財物至少35件，做案遍及大台北地區，目前通知被害人指認，持續擴大清查中，並呼籲民眾切勿將貴重物品放入車內，避免遭歹徒覬覦，損失財物。

(中時 )

警偽裝毒蟲誘敵入地下室 毒販成… 外公家廁所有「養眼絕版磁磚」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。