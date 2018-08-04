太幸運！每人60元合買樂透 美11名職員抱回166億

2018年08月04日 14:25 中時電子報 李靖棠

買樂透彩券中大獎、是許多上班族的夢想，據美國CNBC新聞網報導，加州彩券局（California Lottery）日前宣佈，上月月底開出、樂透彩券Mega Millions的得主，由11名上班族合資獲得，頭獎獎金高達5億4,300萬美元（約166.1億台幣）。據傳這群幸運兒，以每人出資2美元（約61.2台幣）的方式合購彩券，就贏得如此鉅額的大獎，實在令人感到非常羨慕。

雖然這11名幸運兒要求隱藏其職業和公司名稱，但仍有相關人士透露，他們即可能來自富國銀行（Wells Fargo）加州分公司。而其中一名名為雷耶斯（Roland Reyes）的得主，接受了美聯社（AP）專訪時指出，他們的年紀介於21歲至60歲之間，「我們不會因為得獎而辭去工作，我們喜歡這個辦公室的氣氛與文化！」而他也透露，買彩券真的是臨時起意，看見頭獎獎金愈來愈高，我們才一起合資、買一個「機會」。

We're out here in #SanJose celebrating last night's big $543 MILLION #MegaMillions we in! pic.twitter.com/swjtTpW9Ep — California Lottery (@calottery) 2018年7月25日

Big News! Our $543 million #MegaMillions winners have come forward! Read about it all right here: https://t.co/eV7rI9gBT2 pic.twitter.com/6KyPRJTi4M — California Lottery (@calottery) 2018年8月3日

橫跨多州行政區的百萬大樂透（Mega Millions），是美國最知名的彩券之一，從1996年開辦至今、銷售範圍包含全美43州、哥倫比亞特區及美屬維京群島，購買者需從1至75的數字中、挑選5個號碼；再從1至15中間選1個百萬球號碼，組成自己的一組6位彩券號碼。每逢週二和週五晚上開獎，頭獎中獎幾率為2.59億分之一，史上最高額頭彩金額是2012年3月開出的6.56億美元（約200.6億台幣）。

(中時電子報)