太幸運！每人60元合買樂透 美11名職員抱回166億

跨越多州銷售、美國最知名的樂透彩券之一：百萬大樂透，在加州開出頭獎、由11名上班族共同合資拿下。（圖/美聯社）

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中時電子報

買樂透彩券中大獎、是許多上班族的夢想，據美國CNBC新聞網報導，加州彩券局（California Lottery）日前宣佈，上月月底開出、樂透彩券Mega Millions的得主，由11名上班族合資獲得，頭獎獎金高達5億4,300萬美元（約166.1億台幣）。據傳這群幸運兒，以每人出資2美元（約61.2台幣）的方式合購彩券，就贏得如此鉅額的大獎，實在令人感到非常羨慕。

雖然這11名幸運兒要求隱藏其職業和公司名稱，但仍有相關人士透露，他們即可能來自富國銀行（Wells Fargo）加州分公司。而其中一名名為雷耶斯（Roland Reyes）的得主，接受了美聯社（AP）專訪時指出，他們的年紀介於21歲至60歲之間，「我們不會因為得獎而辭去工作，我們喜歡這個辦公室的氣氛與文化！」而他也透露，買彩券真的是臨時起意，看見頭獎獎金愈來愈高，我們才一起合資、買一個「機會」。

橫跨多州行政區的百萬大樂透（Mega Millions），是美國最知名的彩券之一，從1996年開辦至今、銷售範圍包含全美43州、哥倫比亞特區及美屬維京群島，購買者需從1至75的數字中、挑選5個號碼；再從1至15中間選1個百萬球號碼，組成自己的一組6位彩券號碼。每逢週二和週五晚上開獎，頭獎中獎幾率為2.59億分之一，史上最高額頭彩金額是2012年3月開出的6.56億美元（約200.6億台幣）。

(中時電子報)

文章來源：A group of 11 co-workers are the winners of a $543 million Mega Millions jackpot. Here's what to do if you get lucky

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