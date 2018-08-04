機車改裝排氣管轟轟響 三峽警方攜手環保局加強取締

為遏止超速及改裝排氣管，三峽警方與環保局4日上午在台三線稽查大型重型機車及違規改裝機車。（陳俊雄翻攝）

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三峽警分局為保護暑期青少年活動安全，並防制大型重機車車友危險駕車及不當改裝車輛製造噪音，4日上午與環保局劃聯合稽查勤務，在大型重機騎士熱門路線台三線25.2K 處（三峽區中正路2段218號）設置攔檢點聯合稽查，取締其中8輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管，並告發11件違規。

三峽地區的台三線、台七乙線每逢假日常湧入大量出遊車隊，大多數騎士都守法，只有極少數大型重機車及改裝車行駛影響安寧，然這些重機以及改裝車所發產生的噪音，已嚴重擾民，而且除了噪音外，高速行駛之車輛亦可能對居民交通安全形成危害。

三峽警分局暑期期間在台三線、台七乙線等路段在星期六日晚間及假日上午，不定時實施稽查並設置測速照相器，今日上午7時至9時在台三線共攔查90輛車，執行噪音檢測81輛，取締其中8輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管並告發違規11件。

三峽警分局也呼籲所有大型重機車車友們，騎乘大型重機車應「騎帥不騎快」，為維護自身安全與避免受罰，切勿隨意改裝車輛與蛇行競速行駛。三峽警分局除在台三線設置多處定點及移動式測速器密集取締，也將持續結合環保、監理單位不定期、不定點實施聯合稽查。

(中時 )

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