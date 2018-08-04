台中》市場拜票談「酸雨」 盧秀燕：人民聲音市府都要重視

國民黨台中市長候選人盧秀燕前往大雅市場拜票。（陳淑娥攝）

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針對酸雨未達標之說，國民黨台中市長候選人盧秀燕表示，只要民眾有意見，市府就要重視。（陳淑娥攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕搶攻婆婆媽媽票源，今天一早前往大雅市場掃街拜票，熱情民眾送上菜頭高喊「高票當選！」現場有媒體表示市府指梨山酸雨未達標準，盧秀燕說，酸雨是梨山居民反映的，只要是人民提出的意見，市府都要重視，否則人心會思變。

有媒體提問，梨山中巴將要恢復行駛，日前酸雨之說恐造成影響！盧秀燕表示，交通復健、農作物銷售及觀光是梨山當地3個重要問題，至於酸雨問題，是座談會中當地農民所提出，希望政府要關切，因為許多農作物須經過政府檢驗，有酸雨會不通過檢驗而造成農損，盼政府要加強空汙防制。

盧秀燕強調，只要是人民提出來的意見，都要重視，這是市府該有的態度，不要看不起民眾的意見，不管聲音多麼微小，台中市政府若不以為然，人心會思變。她說，自己若有機會當上市長，空汙防制是非常重要的項目。

台中市新聞局長卓冠廷則表示，各界咸認今年梨山水蜜桃大豐收，農業局也估計產量較去年增加2成左右，當市府積極幫忙促銷、農民忙於將高品質水蜜桃擺架上市之時，盧委員卻反而指稱梨山有酸雨，導致結果率下降，不僅與各界的認知不同，且因恐影響當地觀光，已經引起當地民眾莫大的反彈，建議盧委員應提供正確資訊，而不是刻意助長恐慌。

盧秀燕隨後在國民黨中常委楊瓊瓔、市議員吳顯森等地方仕紳陪同下進行掃街拜票，一同參拜當地信仰中心的百年廟宇永興宮，祈求天上聖母保佑大台中居民平安順遂。她表示，跟掌握行政資源的林市長比起來，在野的國民黨十分欠缺選舉資源，特地跟當地議員、里長等一同提前拜票，以勤快爭取市民認同。

(中時 )

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