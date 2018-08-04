我心算神童丁協和 亞太盃心算賽奪2連霸

2018年08月04日 14:41 中時 柯宗緯

我國心算神童，來自高市福東國小2年級丁協和，今（4）日代表台灣參加「2018年馬來西亞亞太盃國際心算數學大賽」，各國精銳盡出，她在最後的同分加賽計時40秒，以1.42秒算一題速度，答完28題，心算神技銳不可擋，一舉擊敗中、韓、港、星、馬、澳等各國好手，贏得第1名衛冕，成功寫下二連霸紀錄。家人也替她準備國旗，披在小小身軀上，肯定她為國爭光精神。

年紀輕輕的丁協和來頭可不小，她在國內外賽事嶄露頭角。去年代表台灣遠赴香港奪得亞太盃心算數學大賽「冠中冠」後，更加精進操練，今年她又拿下立法院長盃心算暨數學全國公開邀請賽第1名，再次取得國際賽代表資格。

7月17日台灣代表隊由中華民國珠心算數學協會理事長黃淑惠率領到立法院舉行授旗儀式時，丁協和還特別裱褙上屆勝利的「2017年香港亞太盃心算數學大賽」奪冠用筆送給院長蘇嘉全。

丁協和一連兩屆在亞太盃心算賽奪冠，父親丁世德表示，參賽是鞭策她前進的動力，但競爭是現實的，不出眾就出局，希望她在國際賽上剛強奮戰用「心」愛台灣。

丁世德又說，協和的親和力十足，帶她出席公關活動會場立刻增「溫」，另外，她曾多次配合政府部門在友邦總理及外國政要訪台歡迎儀式中獻花。協和說，她將此次的冠軍盃，充當父親節禮物。

(中時 )