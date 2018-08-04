鼓鼓和全聯福利熊深情對唱 上演求愛戲碼

2018年08月04日 14:50 中時 陶福媛

全聯贊助「全聯X SUMMER STAGE」演唱會，可愛福利熊首度攻蛋，與鼓鼓同台演出。（盧禕祺攝影）

全聯贊助「全聯X SUMMER STAGE」演唱會，可愛福利熊首度攻蛋，與鼓鼓同台演出。（盧禕祺攝影）

全聯歡慶20周年，贊助8月4日、5日由五月天領軍的「超犀利趴9」戶外夏日派對「全聯X SUMMER STAGE」，可愛福利熊首攻小巨蛋，並上台發表與BOXING樂團合作的Rocker主題曲，現場還有全聯快閃店、十大攤位免費試吃試飲，搶攻年輕族群的市場策略十分明顯。

全聯的福利熊、全聯先生首度攻蛋演出的陣容堅持，包括鼓鼓、Boxing樂團、Erika劉艾立、魏嘉瑩等熱力開唱，昨日一早粉絲就在現場排隊佔好位子，並與可愛福利熊爭相合影。演唱會的全聯快閃店主打15元熱咖啡、8元茶葉蛋和69元的滷味拼盤，還有免費試吃攤位，要與隔鄰的超商打對台。

全聯發行人劉鴻徵指出，目前全聯的年輕客層佔比只有9%，未來還有很大的成長空間，這回贊助「超犀利趴9」的目的就是想與年輕人溝通。此外，全聯在商品上也針對年輕族群做調整，如全聯咖啡目前已在全台108家據點販售，預計年底會破200家，以一杯15元的咖啡吸引年輕族群和上班族群上門。

(中時 )