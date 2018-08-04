吳宗憲演唱會周杰倫送花籃 笑回「還好不是花圈！」

吳宗憲與女兒吳姍儒一起主持《小明星大跟班》2年多。（羅永銘攝）

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吳宗憲（憲哥）與女兒吳姍儒Sandy主持《小明星大跟班》2年多，昨（4日）父女攜手舉辦換新棚記者會，憲哥上周末才剛完成2場攻蛋演唱會，被網友酸是「提攜後進演唱會」，他反駁說，自己在演唱會歌單從原本的56首歌，慢慢刪減到30幾首歌，已經夠誠意了，但看到黃牛一張票賣到5萬5千元，台下還是有些許位置是空的，讓他看了覺得蠻難過。

他表示，出道以來一直沒有忘情唱歌這件事，儘管演唱會被說成是「提攜後進演唱會」，但他還是很忘情的在演唱會上一連唱了6、7首周杰倫（周董）的歌，又看到周董花籃很開心，還自幽說，「如果是花圈應該就沒這麼開心了！」女兒Sandy在一旁說，至少不是罐頭塔，笑翻現場所有人。

吳宗憲與吳姍儒現身《小明星大跟班》換新棚記者會。（羅永銘攝）

為了這次的演唱會，憲哥積極瘦身6公斤，現在演唱會結束了並不打算胖回去，還自誇，自己在洗澡前都會欣賞自己裸體半小時，「胸前不只有人魚線，根本就是條人魚了」，一旁的Sandy吐槽說：「是扁桃腺吧！」而演唱會上兒子「鹿希派」也正式宣布進軍演藝圈，他說，前陣子兒子一早坐在他床邊，跟他說自己的人生目標，讓他忍不住落淚，因為兒子告訴他：「未來想要當阿咪老師！」讓全場笑翻腰。

(中時 )

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