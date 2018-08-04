比較涼了？台北市連7天逾36℃高溫中斷

氣象局下午發布16縣市大雨特報，台北市連7天36℃ 高溫中斷。（資料照／季志翔攝）

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氣象局今天（4日）下午對新北市、台北市及台東縣、宜蘭縣發布橙色高溫燈號，對苗栗縣、彰化縣、花蓮縣發布黃色燈號。不過氣象局預報員劉沛滕表示，台北市今天最高溫出現在上午11點27分、攝氏35.8℃；中斷自7月28日起連續7天逾36℃的紀錄，但午後如果沒有下雷陣雨，感覺還是很悶熱。

劉沛滕強調，所謂高溫資訊和燈號是預報性質，氣象局研判可能出現36℃的溫度，於是發布高溫資訊，但不一定會出現。尤其下午氣象局對新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等16個縣市發布大雨特報，高溫應該會略降。

氣象局提醒民眾，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以北、南投、屏東地區，以及其他山區有局部大雨發生的機率，必須注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大致上，周日至下周二（5日至7日）各地仍以晴到多雲的為主，山區午後留意雷陣雨，西半部近山區的平地亦有局部短暫雷陣雨。中南部沿海地區在清晨至上午有零星短暫陣雨，周日北部沿海地區也有局部短暫陣雨。

要到11日至13日因台灣位於低壓帶中，各地天氣較不穩定，東南部、東部及南部地區有局部短暫陣雨，其餘各地午後易有局部短暫雷陣雨；海面上也有熱帶性低氣壓或颱風發展的機率，氣候型態才可能會改變。

(中時 )

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