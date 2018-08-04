我是您的「心肝」寶貝　子女捐肝救父感人心

童綜合醫院護理師陳玉舒開心成為爸爸的「心肝」寶貝。（陳淑娥攝）

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身為長子的王維宏為了救肝硬化的爸爸王永森，毫不猶豫捐出右肝。（陳淑娥攝）
陳雨涵成功捐肝救父，很開心抱著重生的爸爸。（陳淑娥攝）
童綜合在88節前夕舉行器官捐贈祈福活動，4日聚集13個器捐家庭分享愛。（陳淑娥攝）

最溫暖的爸爸節！童綜合在88節前夕舉行器官捐贈祈福活動，4日聚集13個器捐家庭分享愛，不少兒女捐肝救父母孝感人心，身為護理師的陳玉舒更勸了數年，終獲肝病的父親點頭接受！醫療副院長吳肇鑫醫師表示，童綜合迄今已完成35例肝臟移植，其中包括15例活體手術，本院肝移植5年存活率更達82.5%。

「在我出生那天，我擁有您的心，在您重生那天，您擁有我的肝，這代表我是您的『心肝』寶貝！」童綜合護理師陳玉舒的爸爸陳丁統罹患肝炎10多年，採內科持續治療，因後來狀況變多，持續有小腫瘤出現，她擔心爸爸身體，不斷與父母溝通要捐肝，最後終於說服家中兩老，捐出右肝延續爸爸的寶貴生命。

「只剩4個月可活！」身為長子25歲王維宏為了救肝硬化的爸爸王永森，毫不猶豫捐出右肝，因膽也拿掉而無法吃太油膩，但他說，看見爸爸重生是最快樂的。另名捐贈者陳雨涵則說，起初會害怕動刀，不過現在能開心抱著爸爸，感覺真好。活動現場捐贈者與受贈者在木片上寫下給彼此的祝福，互通心裡話並藉機表達感恩之意。

一般外科醫師薛冠群表示，2018年全台等候肝臟移植人數約1200人，但每年(2015至2017年平均值)大愛捐贈僅約100例，肝臟移植的機會並不高，如果有五等親內的家屬願意捐贈，只要經過完整評估及審核就能移植，而器官捐贈並非簡單的決定，耗費的時間精力和術後的恢復期都是一種負擔，但也因此顯得家人間的愛難能可貴。

(中時 )

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