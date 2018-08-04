女助理才撇當小三 又被挖曾發文「睡了已婚男星」

張丹峰近來被傳出軌美女經紀人畢瀅。（圖／取自星探趴皮微博）

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中時電子報
畢瀅和張丹峰被挖出有情侶證物。（圖／取自星探趴皮微博）
洪欣（右起）、張丹峰、畢瀅三人已否認緋聞。（圖／取自洪欣微博）
疑似畢瀅過去投稿被翻出。（圖／取自網紅揭密菌微博）

46歲香港女星洪欣是莫少聰的舊愛，2009年她嫁給小10歲的張丹峰，近日卻傳出老公和正妹經紀人畢瀅有曖昧，洪欣選擇相信老公，和張丹峰齊聲否認後，近日網上又盛傳畢瀅過去曾發信給知名微博主分享和藝人發生關係的煩惱，引發熱議。

近日微博盛傳張丹峰疑似出軌美女經紀人畢瀅，還被挖出兩人穿情侶裝、出雙入對四處飛的證據，但都被當事人否認，微博「網紅揭密菌」昨則挖出，畢瀅2016年曾投稿分享自己與一名男星的故事，文中她稱自己因緣際會成為一名男星助理，但不知道對方已婚，也對對方有好感，某次男生喝醉時她送對方回房，想說：「不睡白不睡，反正他醒來以後也不會記得了，就半推半就就從了...」，還強調：「活挺好」。

該文後來被網友挖出，比對後發現疑似是張丹峰在拍《我的男神》時發生的事，據《搜狐娛樂》報導，畢瀅稍早四兩撥千金表示：「沒什麼回覆的啊，又不是我」，至於是否要發聲明澄清謠言，她則說：「這個看峰哥欣姐意思吧！」

(中時電子報)

疑似畢瀅投稿全文。（圖／取自網紅揭密菌微博）
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