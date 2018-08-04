綠營立委「陸配說」惹議 藍營籲蔡英文出面道歉

2018年08月04日 15:33 中時 吳堂靖

東亞青運遭到大陸取消，綠營立委蔡易餘認為台灣受制對岸，在臉書上寫下「把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已啦！」引起譁然，行政院以「純屬個人意見」急滅火，4日藍營議員陪同20位陸配，痛批民進黨分化族群，要求蔡英文總統道歉、姚文智表態。

根據現行法令，外配適用國籍法、入出國及移民法，4年即可取得台灣身分證，大陸配偶則適用兩岸人民關係條例，需滿6年才能得到身分證，北市國民黨參選人丁守中近日喊出「陸配4年取得國民身分，陸配、外配一視同仁！」民進黨立委蔡易餘卻反嗆「剛剛好而已啦！」此話一出，引起外界撻伐。

對此，國民黨議員4日舉行記者會痛批民進黨「歧視陸配、分化族群！」議員王鴻薇指出，

民進黨在立法院取得優勢席次，卻阻擋縮短陸配取得身分證時程的法案，陸配是我們的家人，但迄今沒看到蔡易餘有任何的道歉，根本「甲人夠夠！」 要求民進黨主席蔡英文出面道歉。

議員闕枚莎則向綠營北市市長參選人姚文智提出三問，她表示，請姚回答是否認同陸配對台灣的貢獻？支持台灣價值是不是就是支持歧視大陸配偶？敢不敢公開支持陸配權益？ 並要求民進黨對蔡易餘祭出具體懲處，不然說嘴巴說尊重多元族群，根本都是打假球！

台灣新住民協會理事長胡柏琴不滿表示，蔡易餘真是有夠多餘的，這些台獨分子製造分裂，台灣是中國不可分割的一部分，嚴重譴責蔡政府分化族群。

台北市新住民文化發展協會理事長黃典本表示， 向台獨的民進黨表示嚴正抗議，陸配來台幾十年了，本來兩岸都是一家人，但民進黨執政後進行族群分化， 丟台灣人的臉，希望國會能為陸配爭取權益，給予平等的尊重。

(中時 )