嫁入王室首個生日 37歲梅根與哈利一起「做這事」

新嫁入英國王室的梅根，於今日迎來37歲的生日。（圖/美聯社）

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中時電子報

據澳洲新聞網（ABC）報導，來自好萊塢、新嫁入英國王室的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle），於今日（8/4）迎接她37歲的生日。首次以王室成員身份過生日的她，在私人慶生前、似乎仍有一項「公務」要陪同丈夫哈利王子（Prince Harry）處理，那就是隨擔任伴郎的哈利、參加他幼年好友范斯特勞本齊（Charlie van Straubenzee）的婚禮。

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形影不離的新婚小夫妻，去年的這個時間，哈利王子與梅根正在非洲旅行，也正是這趟旅行、確定了兩人的關係，在結束了3個月的行程後，回到英國本土的哈利與梅根，就正式對外宣布訂婚的喜訊。本被視為放浪不羈的哈利、與曾離過婚的梅根，也順利地突破重重障礙和質疑，順利地結為夫妻，成為王室第二對網紅夫婦。

經常公開放閃的梅根（圖左）與哈利王子（圖右）夫妻。（圖/路透社）

出生於美國洛杉磯、梅根的母親是非裔美國人，父親則是荷蘭裔愛爾蘭人，但父母在6歲時離異。在踏入好萊塢前，她畢業於名校西北大學（Northwestern University）、主修戲劇及國際研究。影視代表作是2011年開播的電視劇《無照律師》（Suits），行動上更是名積極的女權運動者。

在認識哈利之前，曾與製片人崔佛·英格森（Trevor Engelson）交往結婚，但婚姻僅維持2年就分開。2016年，英王室正式公布她與哈利的戀情，兩人是透過共同友人牽線下開始交往，一直到今年正式走入禮堂。

Happy Birthday to HRH The Duchess of Sussex! #HappyBirthdayHRH

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Sealed with a kiss #Justmarried #RoyalWedding

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除了哈利梅根外，同樣身為好友的威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton），也獲邀參與婚禮。然而，雖然寵愛妻子的哈利王子，並未透露會給梅根什麼驚喜或禮物，但英媒都認為，哈利勢必會藉好友的婚禮公開「放閃」梅根。兩人也確定將在10月份，代表王室出訪澳洲、紐西蘭、斐濟與東加王國（Tonga）。

(中時電子報)

文章來源：How Duchess Meghan is spending her 37th birthday as a royal

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