嫁入王室首個生日 37歲梅根與哈利一起「做這事」

據澳洲新聞網（ABC）報導，來自好萊塢、新嫁入英國王室的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle），於今日（8/4）迎接她37歲的生日。首次以王室成員身份過生日的她，在私人慶生前、似乎仍有一項「公務」要陪同丈夫哈利王子（Prince Harry）處理，那就是隨擔任伴郎的哈利、參加他幼年好友范斯特勞本齊（Charlie van Straubenzee）的婚禮。
形影不離的新婚小夫妻，去年的這個時間，哈利王子與梅根正在非洲旅行，也正是這趟旅行、確定了兩人的關係，在結束了3個月的行程後，回到英國本土的哈利與梅根，就正式對外宣布訂婚的喜訊。本被視為放浪不羈的哈利、與曾離過婚的梅根，也順利地突破重重障礙和質疑，順利地結為夫妻，成為王室第二對網紅夫婦。
Thank you everyone for your lovely messages on The Duchess of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/kECGU6fnl0— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年8月4日
出生於美國洛杉磯、梅根的母親是非裔美國人，父親則是荷蘭裔愛爾蘭人，但父母在6歲時離異。在踏入好萊塢前，她畢業於名校西北大學（Northwestern University）、主修戲劇及國際研究。影視代表作是2011年開播的電視劇《無照律師》（Suits），行動上更是名積極的女權運動者。
The Duke and Duchess of Sussex have this week visited Dublin in their first official trip to Ireland. Whilst in Dublin, Their Royal Highnesses held official meetings with The President of Ireland, Michael Higgins and The Taoiseach, Leo Varadkar, visited a Gaelic sports festival at Croke Park and attended a summer garden party at the British ambassador's residence. The Duke also gave a speech saying: "We draw strength from one another as neighbours, partners, and above all friends." #royalvisitireland 📷 PA Images
在認識哈利之前，曾與製片人崔佛·英格森（Trevor Engelson）交往結婚，但婚姻僅維持2年就分開。2016年，英王室正式公布她與哈利的戀情，兩人是透過共同友人牽線下開始交往，一直到今年正式走入禮堂。
除了哈利梅根外，同樣身為好友的威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton），也獲邀參與婚禮。然而，雖然寵愛妻子的哈利王子，並未透露會給梅根什麼驚喜或禮物，但英媒都認為，哈利勢必會藉好友的婚禮公開「放閃」梅根。兩人也確定將在10月份，代表王室出訪澳洲、紐西蘭、斐濟與東加王國（Tonga）。
(中時電子報)