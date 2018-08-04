嫁入王室首個生日 37歲梅根與哈利一起「做這事」

2018年08月04日 15:34 中時電子報 李靖棠

據澳洲新聞網（ABC）報導，來自好萊塢、新嫁入英國王室的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle），於今日（8/4）迎接她37歲的生日。首次以王室成員身份過生日的她，在私人慶生前、似乎仍有一項「公務」要陪同丈夫哈利王子（Prince Harry）處理，那就是隨擔任伴郎的哈利、參加他幼年好友范斯特勞本齊（Charlie van Straubenzee）的婚禮。

形影不離的新婚小夫妻，去年的這個時間，哈利王子與梅根正在非洲旅行，也正是這趟旅行、確定了兩人的關係，在結束了3個月的行程後，回到英國本土的哈利與梅根，就正式對外宣布訂婚的喜訊。本被視為放浪不羈的哈利、與曾離過婚的梅根，也順利地突破重重障礙和質疑，順利地結為夫妻，成為王室第二對網紅夫婦。

經常公開放閃的梅根（圖左）與哈利王子（圖右）夫妻。（圖/路透社）

Thank you everyone for your lovely messages on The Duchess of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/kECGU6fnl0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年8月4日

出生於美國洛杉磯、梅根的母親是非裔美國人，父親則是荷蘭裔愛爾蘭人，但父母在6歲時離異。在踏入好萊塢前，她畢業於名校西北大學（Northwestern University）、主修戲劇及國際研究。影視代表作是2011年開播的電視劇《無照律師》（Suits），行動上更是名積極的女權運動者。

在認識哈利之前，曾與製片人崔佛·英格森（Trevor Engelson）交往結婚，但婚姻僅維持2年就分開。2016年，英王室正式公布她與哈利的戀情，兩人是透過共同友人牽線下開始交往，一直到今年正式走入禮堂。

Sealed with a kiss #Justmarried #RoyalWedding The Royal Family（@theroyalfamily）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 19 日 上午 6:12 張貼

除了哈利梅根外，同樣身為好友的威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton），也獲邀參與婚禮。然而，雖然寵愛妻子的哈利王子，並未透露會給梅根什麼驚喜或禮物，但英媒都認為，哈利勢必會藉好友的婚禮公開「放閃」梅根。兩人也確定將在10月份，代表王室出訪澳洲、紐西蘭、斐濟與東加王國（Tonga）。

(中時電子報)