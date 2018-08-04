七休一再鬆綁 媒體等9行業可連上12天班

七休一再鬆綁，媒體出國採訪可連上12天班。（廖德修攝）

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勞動部今天（4日）表示，預計下周一（6日）將會公告第二波鬆綁七休一名單，包含媒體業等9行業10種情況，只要再通過勞資會議通過等程序，就可連上12天班。依交通部、NCC與行政院主計總處等相關部會資料推估，約有8萬名勞工在潛在影響範圍之內，後天放寬規定後即日生效。

勞動部先前已預告符合性質的特殊行業別，包括：新聞出版業、雜誌及期刊出版業及廣播電視業勞工於國外執行採訪職務時，但出國開會不在鬆綁範圍內。還有海運承攬運送業及海洋水運業勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務時，亦可鬆綁七休一。

而海洋水運業、船務代理業、陸上運輸設施經營業之貨櫃集散站經營、水上運輸輔助業（船舶理貨除外）為因應天候、海象或船舶貨運作業等時，也能列入鬆綁適用範圍。加上狀況特殊部分，包含屠宰業因應動物防疫措施及畜禽產銷調節（如生產過剩），也可以鬆綁七休一。

勞動部表示，以上行業與新規定預計將於6日公告並正式上路，惟屆時鬆綁的行業仍須經過工會或勞資會議同意後，且30人以上公司需送各主管機關備查後才可實施鬆綁七休一，否則可處新台幣2萬元到100萬元罰鍰。

勞動部先前已陸續開放包括食品及飲料製造業、燃料批發業及其他燃料零售業、石油煉製業、水電燃氣業、製造業等共12種行業、分別在18種特殊情況可挪移七休一例假，形同最長可連續上班12天不違法。下周一再加上新聞出版業等公告放寬後，合計約有21種、28種情形適用，這也是《勞基法》新增例假可挪移行業規定後第二次放寬。

(中時 )

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