發便當是消費街友？韓國瑜一句話打臉民進黨

2018年08月04日 15:46 中時電子報 張達智

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，2日拜訪三民區行德宮，並發放便當給街友，遭民進黨籍里長批評消費街友。對此，韓國瑜輕巧回一句：「民進黨不抹黑就不會選舉，真是好可憐」，立刻戳破民進黨真面目。

行德宮創立人「阿嬤」林阿罕早期看到流浪漢去垃圾堆翻找食物，從83年起開始在廚房煮愛心飯菜提供食膳，20幾年來風雨無阻。韓國瑜2日傍晚特地前往行德宮，與工作人員一起發便當給街友。

韓國瑜表示，照顧社會的弱勢族群，本就是屬於政府應該做的工作，未來若當選高雄市長，定會加強對於弱勢族群的照顧！

然而民進黨高雄市里長聯誼會總幹事楊孟凡卻表示不齒，說高雄從來沒有一個政治人物，會拿苦難的街友同胞作為自己選舉造勢的背景，韓國瑜絕對是第一個。

對於民進黨里長的批評，韓國瑜向中評網表示「很無聊」，不論他做什麼事都要批判，愛河愛情產業就說是色情，連探視街友也說是利用街友。韓國瑜說，民進黨負面思維太嚴重，現在從中央到地方都是民進黨執政，但是「民進黨不抹黑就不會選舉，真是好可憐」。

韓國瑜更拜託民進黨應從光明面進行選舉，迄今為止他對民進黨陳其邁提出的政策，從來不做負面批評，大家應好好認真從政策面去表述，不要動不動就用凹凸鏡去扭曲他的政見。

(中時電子報)