歡慶開幕！韓式炸雞「sweet josun」8／4、8／5最低每套99元起

標榜韓國原汁原味炸雞品牌「sweet josun」即日起正式營運。（圖片提供／微風集團）

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sweet josun炸雞以「韓式辣醬」、「濟州島蒜醬」2款口味最為熱銷。（圖片提供／微風集團）
店內「超值特惠套餐」8月4日至5日，最低每套99元起。（圖片提供／微風集團）

韓劇熱潮持續延燒，劇中男女主角大啖美味「炸雞」成為粉絲心中經典畫面，去年曾在新埔站開設街邊店的韓式炸雞品牌「sweet josun」看好台灣市場，即日起正式進駐微風南京，不用出國也能享受同等美味。

新開幕的「sweet josun」隸屬韓國烤肉品牌Wha Ton San集團，此次成立亞洲總部選址台灣落腳，期望能帶給台灣消費者更多韓國道地美食體驗。說到sweet josun炸雞，不可不知韓式辣醬和濟州島蒜醬2種口味，其中「韓式辣醬」精選韓國順璋生長之辣椒入饌，經多次嘗試台灣人可接受辣度製成，香辣口感愈吃愈上癮;「濟州島蒜醬」則將濟州島蒜頭醃製發酵15天，藉此去除蒜頭腥味與嗆辣味，保留淡淡甜味。雞肉部分使用無骨雞腿肉製作，利用獨門秘方醃漬12小時，讓雞肉口感更加軟嫩。

歡慶開幕，店內祭出2款「超值特惠套餐」，8月4日至5日限期供應，凡於sweet josun微風南京粉絲團拍照打卡上傳並按讚，套餐最低價99元起，每個帳號限購乙份。

(中時 )

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