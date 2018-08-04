夏季熱辣辣～六國自助餐「泰國美食節」開跑 多道珍饈美饌款待賓客

六國自助餐推出「泰國美食節」，以多道經典泰式佳餚款待賓客，平日午、晚餐每位699元＋10％，假日午、晚餐每位899元＋10％。（圖片提供／台北花園大酒店）

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炎夏以酸辣風味泰式料理，驅除炙熱暑意。台北花園大酒店六國自助餐即日起8月31日止，攜手泰籍主廚Pratchayaporn Wangpratchayanont打造全新「泰國美食節」，以經典泰式沙拉、泰式傳統麵食、泰式烤牛肉佐特製醬等佳餚，滿足饕客味蕾。

來自泰國東北部那空拍儂（Nakhon Phanom）的主廚，擅長製作家鄉特色料理，結合泰菜經典元素酸、辣、鹹、甜、苦5種風味，帶來舌尖上感動。說到泰式料理，一定不能錯過開胃菜「青木瓜沙拉佐長豇豆」，精選新鮮青木瓜削成細絲，一個人喜好將青芒果、鳥眼辣椒、番茄、花生、香菜、乾蝦、長豇豆、蒜等放入泰式研缽，佐以萊姆汁、魚露、及椰棕糖調味輕搗，爽脆青木瓜絲與酸甜番茄在口中融合，愈吃愈涮嘴。

特色菜品「紅/綠咖哩雞肉」加入大量香茅、南薑、芫荽元素，搭配咖哩粉製作醬底，紅咖哩混入新鮮辣椒、乾辣椒及椰漿燉煮，最後放入雞肉燉煮入味，甫上桌咖哩香氣直衝腦門，紅咖哩微辣口感刺激味蕾，佐以泰國香米品嘗滋味一絕。而綠咖哩則添加綠鳥眼辣椒、魚露、椰棕糖、檸檬葉與椰漿久煮，綠咖哩口味偏甜，但辛辣度尤勝紅咖哩。

另道「泰式烤牛肉佐特製醬」傳承自主廚媽媽好味道，先將泰國米蒸至半熟，加入香茅、香蘭葉、萊姆葉、南薑、卡菲等香料，使米飯充分入味再研磨成粉後，與魚露醬、椰棕糖、辣椒燉煮製成特製辣醬，同時主廚也選用優質美國牛肉以香料醃漬入味烘烤，兩者相輔相成。

泰國經典甜點「糯米芒果」以鮮豔欲滴芒果為食材，淋上主廚特製椰糖糖漿，佐以白綠相間糯米糕，讓人不禁口水直流。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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